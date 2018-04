Por conta da cheia, cabos elétricos passam por manutenção no interior

Manaus - A Eletrobras Distribuição Amazonas está colocando em prática o plano de contingência que tem o objetivo de realizar ações preventivas para que não ocorra nenhum tipo de acidente elétrico durante o período de cheia. No município de Novo Aripuanã, equipes realizaram levantamento de cabos elétricos na rede monofásica no igarapé do Laguinho da comunidade do Pau Rosa.

Serão instaladas três esferas sinalizadoras para embarcações na travessia do igarapé do Laguinho. Em outras localidades de Novo Aripuanã não houve a necessidade de desligamento da rede elétrica, já que os rios não alcançaram níveis críticos.

As cheias nos rios Madeira, Solimões e Amazonas já se encontram normalizadas e não apresentam riscos na rede elétrica das travessias. As agências da Distribuidora no interior realizam acompanhamentos semanais, colhendo informações sobre os níveis fluviais. Estes monitoramentos serão mantidos até o período da vazante no mês de julho.

No dia 8 de março, representantes da Distribuidora se reuniram com membros da Defesa Civil do Estado para tratar sobre o plano de contingência, que inclui a instalação de sinalização em travessias de risco, substituição de rede aérea por subaquática, elevação da rede em travessias aéreas, desligamento da energia e retirada de medidores em unidades consumidoras alagadas e acompanhamento e avaliação dos circuitos em áreas afetadas pela cheia.

A Eletrobras Distribuição Amazonas reitera o seu compromisso com a população do Estado do Amazonas em oferecer energia segura e de qualidade, contribuindo para o bem estar de seus clientes e o desenvolvimento econômico da região.





