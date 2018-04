PF desarticula grupo criminoso que atuava na Sefaz e Suframa

Manaus - A operação “Capile” deflagrada no Amazonas, na manhã desta terça-feira (10), desarticulou um grupo criminoso que atuava cometendo crimes fiscais na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM).

A ação também ocorre nos estados do Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e o Distrito Federal. Ao todo, estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, oito de prisão e três de afastamento de servidores públicos do cargo. Não há informação de quantos mandados estão sendo cumpridos em Manaus.

Leia também: Compras e vendas ilegais: quando o crime vem em um clique

Os pedidos foram deferidos pela Justiça Federal roraimense após representação em Inquérito Policial instaurado em novembro de 2016. A operação investiga corrupção, operação de câmbio ilegal, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Segundo a PF, a 'Capilé' mira um grupo de pessoas que coletava euro e dólar nas fronteiras de Roraima com a Venezuela e a Guiana para fazer câmbio ilegal. Os investigados guardavam o dinheiro em uma casa em Boa Vista e depois transportavam, de R$ 100 mil a R$ 200 mil para Brasília e São Paulo, onde a moeda era entregue em casa de câmbio e os valores gerenciados pelo chefe da organização criminosa.

Na apuração a PF descobriu que os suspeitos também cometiam crimes fiscais na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio em Boa Vista, mediante a aquisição de empresas de fachada por R$ 5 mil a R$ 10 mil. A ação contava com o envolvimento de contadores e sócios laranjas.

Com os benefícios fiscais a partir das empresas de fachada, os investigados adquirem ilicitamente mercadorias com incentivo fiscal de empresa distribuidora em Goiânia.

As mercadorias, segundo a PF, não eram remetidas à área com benefício fiscal, sendo destinadas a outros estados da federação, com aproveitamento criminoso de benefício fiscal e envolvendo pagamento de propina a servidores públicos da Sefaz e Suframa de Manaus e Boa Vista para possibilitar as práticas criminosas.

Os investigados estão sendo interrogados e indiciados pelas práticas criminosas nas 07 unidades da federação citadas. As investigações continuam com análise do material apreendido na operação.

A reportagem do Em Tempo entrou em contato com as assessorias da Sefaz e Suframa e aguarda respostas.

Leia mais:

Mulher é presa tentando embarcar com 25 kg de maconha no aeroporto

Foragido é recapturado durante operação policial na zona Oeste

Semana Santa em 2018 tem menos mortes no trânsito que em 2017, diz PRF