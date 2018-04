Funasa doará sistema de tratamento de água para 38 comunidades do AM

Com foco na melhoria do saneamento básico do interior, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) vai entregar 90 unidades da Solução Alternativa, Coletiva, Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano (Salta-Z) para 38 comunidades de dez municípios do Amazonas. A solenidade de entrega e assinatura do Termo de Cooperação Técnica com os prefeitos acontece na próxima sexta-feira, 13 de abril, no Centro de Convenções Vasco Vasques.

De acordo com o superintendente da Funasa no Amazonas, Wenderson Monteiro, o investimento do órgão federal para esta ação é de R$ 1,6 milhão e deve beneficiar cerca de 9,5 mil pessoas. “A iniciativa será de fundamental importância para às comunidades ribeirinhas que não possuem água tratada, reduzindo assim problemas de saúde nas localidades”, afirmou.

A Salta-Z, é uma tecnologia tradicional com baixo custo de implantação capaz de realizar o tratamento do recurso hídrico em água superficial e subterrânea para o consumo humano, compatível com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 2.914/11, do Ministério da Saúde.

Os municípios beneficiados serão Barreirinha, Anori, Nhamundá, Careiro, Beruri, Borba, Careiro da Várzea, Jutaí e Anamã. Com a implantação do Sistema, o Amazonas segue os passos para a universalização do saneamento básico, recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Evento

Organizado pela Superintendência Estadual da Funasa no Amazonas, com o apoio Governo do Amazonas, o evento contará com uma exposição das tecnologias utilizadas pela Fundação nos municípios brasileiros; Unidade Móvel de Tratamento de Água (Umta), que tem finalidade apoiar o abastecimento emergencial de populações vitimadas por desastres naturais e/ou antropogênicos; Unidade Móvel de Controle da Qualidade de Água (UMCQA); Melhoria Sanitária Domiciliares (MSD) e a SALTA-Z para o conhecimento dos participantes.

