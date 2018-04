Irmãos são resgatados após passar três horas à deriva no rio Amazonas

Os irmãos foram resgatados por um agente de saúde | Foto: Divulgação

Careiro da Várzea - Dois irmãos, sendo um de 23 anos e outro de 17 anos, foram resgatados após ficarem três horas à deriva no rio Amazonas. O fato aconteceu na tarde da última segunda-feira (9), nas proximidades do distrito de Terra Nova, zona rural do Careiro da Várzea (a 25 Km de Manaus).

As vítimas estavam atravessando o rio, em uma lancha, quando colidiram com um tronco. "Tínhamos ido entregar verduras do outro lado do rio, na feira do Puraquequara . Na volta estava formando um temporal e resolvemos atravessar às pressas, foi quando batemos em um tronco que surgiu do nada. Nesse momento, começou a chover, formou banzeiros, a lancha afundou e ficamos à deriva", contou uma das vítimas, Ronaldo da Silva Lima, de 23 anos.

Leia também: Careiro da Várzea recebe evento de MMA neste Sábado

De acordo com Ronaldo, após o naufrágio ele ainda tentou segurar o bote, por cerca de 2h, mas quando percebeu que não apareceu nenhuma ajuda resolveu soltar o barco.

"Falei para o meu irmão que o jeito era nadar a favor da correnteza, pois percebi que ela estava nos puxando para o outro lado do rio", contou.

Após três horas de muito desespero, os irmãos foram localizados por um agente de saúde, conhecido por apenas como "Janilson", próximo a uma comunidade conhecida como Jatuarana.

"Passamos mais ou menos umas três horas perdidos, e quando chegamos na beira do rio, já estávamos exaustos de tanto nadar. O que nos ajudou foi nossa fé e a correnteza, que nos levou para à beira do barranco". disse.

Emocionado, o pai dos rapazes, Paulo Sergio de Moraes Lima, de 46 anos, está aliviado com o resgate dos filhos. "Foi como se eu estivesse nascido de novo. Pedi muito a Deus para protegê-los e nos guiar até onde eles estavam", disse.

Leia mais:

Madeira apreendida em operação nos portos de manaus será doada no AM

Em trabalho de parto, mulher pede ajuda de PMs para dar à luz a bebê

Pesca do Mapará movimenta pescadores artesanais em Careiro da Várzea