Novo reitor da Uninorte toma posse nesta terça-feira

Manaus - O professor Breno Schumaher assumiu o cargo de reitor do Centro Universitário do Norte (Uninorte Laureate), durante solenidade que contou com a presença de autoridades e personalidades amazonenses. O evento aconteceu na noite desta terça-feira (10), no Centro Cultural Palácio Rio Negro, localizado na avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus.

De acordo com Schumaher, uma das novidades do centro universitário é a oferta do curso de Direito na unidade localizada na Zona Norte de Manaus. "Nós estamos investindo forte na Educação na cidade. A oferta de novos cursos para regiões ainda não exploradas pelo ensino superior traz benefícios para os moradores daquelas áreas", explicou o novo reitor.

A equipe do Uninorte participou da solenidade, que contou com a presença de autoridades, nesta terça | Foto: Marcely Gomes





Ainda segundo Breno, mais de 20 salas de aula, equipadas com a mais alta tecnologia, e mais três laboratórios da área da saúde devem ser inaugurados até o fim do mês de abril.

"O projeto pedagógico é inovador e atualizado, focado no preparo dos alunos para o mercado de trabalho, por meio de conteúdos direcionados aos conhecimentos exigidos atualmente", completou o novo reitor.

Sobre o reitor

Na Uninorte, Breno Schumaher foi diretor da Escola de Ciências da Saúde | Foto: Marcely Gomes





Breno Schumaher é formado em Medicina Veterinária, com mestrado e doutorado na área de Toxicologia. Atuou como coordenador de curso na Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam) e foi responsável pelos programas de pós-graduação da instituição.

No Uninorte, foi diretor da Escola de Ciências da Saúde, e trabalhou na implementação dos cursos de Medicina Veterinária e Biomedicina.

