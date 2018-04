Servidores do Inpa denunciam ameaças às atividades do órgão

| Foto:

Manaus - Servidores do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa) vão se reunir em assembleia geral, nesta quinta-feira (12), às 15h, para discutir os problemas que ameaçam as atividades do órgão e o futuro da ciência e tecnologia no Brasil.



O debate ocorrerá na sede do próprio órgão, na Zona Sul de Manaus, e está sendo organizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Amazonas (Sindsep-AM), Associação dos Servidores do Inpa (Assinpa), Fórum de Ciência e Tecnologia (FC&T) e Comitê Inpa pela Democracia.

Um dos objetivos da assembleia é alertar a sociedade sobre o real perigo de extinção do Inpa, devido ao processo de desmanche que vem ocorrendo no setor de ciência e tecnologia do Brasil, e que já se instalou na instituição, ocasionando a paralisação em alguns setores e laboratórios por falta de recursos humanos e financeiros.

Nos últimos dois anos, o corte no orçamento do Inpa foi mais de 40%.

“É preciso apresentarmos à comunidade a problemática que vem se agravando a todo momento. O Inpa engessou de vez, envelheceu, está sem dinheiro para continuar. Qual será o futuro desta instituição caso a situação continue piorando?”, questiona o secretário de administração do Sindsep-AM, Jorge Lobato, que é servidor de carreira do Inpa.

Nova direção

Também na assembleia do dia 12, os servidores vão discutir sobre a eleição para a próxima diretoria do Inpa, que acontece em junho. Durante a assembleia, os servidores vão aprovar as diretrizes do documento chamado Carta do Inpa, que servirá como orientação para que o próximo diretor entenda quais os principais problemas e as reais necessidades que a instituição possui.

Sobre os impactos negativos gerados com a crise que vem afetando o Inpa, Jorge Lobato ressalta que não se pode desenvolver a Amazônia sem conhecê-la.“Estão desprezando o conhecimento. Jogando na lata do lixo anos de pesquisas, algumas relacionados à saúde. Isso traz grandes perdas para a população. O Inpa é uma instituição muito importante para o desenvolvimento da Amazônia.Esse risco de extinção é a maior perda de soberania e de conhecimento que estamos presenciando”, enfatiza.

O secretário de administração do Sindsep-AM afirma que os servidores do Inpa, assim como toda a sociedade, precisam seguir mobilizados pela valorização do conhecimento científico, acadêmico e tecnológico do Brasil. “Esse é o principal caminho para superarmos a crise e avançarmos em direção ao desenvolvimento sustentável e justo do país”.

