Beco na Praça 14 alaga após chuva forte em Manaus

Manaus – A chuva que atingiu Manaus, na manhã desta quinta-feira (12), causou inundações em alguns pontos da cidade. Um dos locais mais afetados foi o Beco Airão, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus.

Conforme imagens repassadas ao Em Tempo, a água tomou conta de toda a extensão do beco e alagou várias casas. Moradores dizem que é comum registro de alagação no local toda vez que a chuva é mais forte. Mesmo com o relato e as imagens, a Defesa Civil municipal informou que nenhuma ocorrência grave foi registrada durante a chuva.

Outros pontos

De acordo com informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), houve o registro de outro alagamento na avenida General Rodrigo Otávio, nas proximidades do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

Como pedir ajuda em caso de ocorrências?

A Defesa Civil disponibiliza o número 199, para a população informar sobre qualquer emergência. Informações retiradas do site do órgão orientam sobre os casos que podem ser repassados para a Central de Emergência.

Desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais;



Situação de Emergência: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido;

Estado de Calamidade Pública: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido;

Ações de Socorro: ações imediatas de resposta aos desastres com o objetivo de socorrer a população atingida, incluindo a busca e salvamento, os primeiros-socorros, o atendimento pré-hospitalar e o atendimento médico e cirúrgico de urgência, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional;

Ações de Assistência às Vítimas: ações imediatas destinadas a garantir condições de incolumidade e cidadania aos atingidos, incluindo o fornecimento de água potável, a provisão e meios de preparação de alimentos, o suprimento de material de abrigamento, de vestuário, de limpeza e de higiene pessoal, a instalação de lavanderias, banheiros, o apoio logístico às equipes empenhadas no desenvolvimento dessas ações, a atenção integral à saúde, ao manejo de mortos, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional;

Ações de Restabelecimento de Serviços Essenciais: ações de caráter emergencial destinadas ao restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade da área atingida pelo desastre, incluindo a desmontagem de edificações e de obras de arte com estruturas comprometidas, o suprimento e distribuição de energia elétrica, água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem das águas pluviais, transporte coletivo, trafegabilidade, comunicações, abastecimento de água potável e desobstrução e remoção de escombros, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional;

Ações de Reconstrução: ações de caráter definitivo destinadas a restabelecer o cenário destruído pelo desastre, como a reconstrução ou recuperação de unidades habitacionais, infraestrutura pública, sistema de abastecimento de água, açudes, pequenas barragens, estradas vicinais, prédios públicos e comunitários, cursos d’água, contenção de encostas, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional;

Ações de Prevenção: ações para reduzirem a ocorrência e a intensidade de desastres, por meio da identificação, mapeamento e monitoramento de riscos, ameaças e vulnerabilidades locais, incluindo a capacitação da sociedade em atividades de defesa civil, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional.

