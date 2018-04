Saúde receberá 24,20% de reajuste no AM, diz governo

O acordo foi fechado nesta quinta-feira (12) em reunião ordinária, no Centro de Convenções Vasco Vasque | Foto: Divulgação

Manaus - A negociação com sindicatos que representam a categoria de servidores da saúde com o governo do estado resultou em reajuste de 24,20% de reposição salarial para a classe. O acordo foi fechado nesta quinta-feira (12) em reunião ordinária, no Centro de Convenções Vasco Vasques.

De acordo com a assessoria, ficou decidido que serão pagos, já a partir de maio, na data base da categoria, 10,85% de reajuste – sendo 2,68% referente à reposição de 2018 e mais 8,17% retroativos à data base de 2015. Em 2019, serão concedidos 9,27% retroativos a 2016 e mais a data base do ano. Em 2020, serão 4,08% retroativos a 2017 e mais a data base do ano.

O Governo também vai aumentar, já a partir de junho, de R$ 220 para R$ 420, o valor do auxílio alimentação, estendido também a servidores do interior do Estado.

Também foi acordado que as datas bases retroativas serão cumpridas em maio de cada ano e fixadas em lei, garantindo, com isso, a quitação pelo atual governo, das reposições não pagas pelas gestões anteriores.

Além dos sindicatos dos servidores da saúde, a Mesa conta com representantes do governo, com o acompanhamento da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Defensoria Pública do Estado (DPE).

Também como resultado do acordo firmado com os servidores da saúde, será feita a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da categoria.

Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Saúde do Amazonas (Sinsaúde), Cleidinir Francisca, a negociação pôs fim a iminente paralisação. “Foi consenso de todos os sindicatos em aceitar a proposta porque consideramos viável. Foi um processo árduo, mas a evitou a paralisação dos serviços, que traria um prejuízo enorme para a população. O vale refeição também foi um avanço para a classe, principalmente para os que estão no interior”, frisou.

O acordo fechado durante a mesa de negociação seguiu para a Casa Civil.

