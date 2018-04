Nova creche é inaugurada no bairro Novo Aleixo

Manaus – Uma nova creche foi inaugurada pela Prefeitura de Manaus na manhã desta quinta-feira (12). A Creche Municipal Maria do Perpétuo Socorro Trindade (Peta) está localizada no conjunto Águas Claras, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A nova unidade tem capacidade de atendimento para 216 crianças, nos turnos matutino e vespertino e em turmas integrais.

A estrutura da nova creche conta com sala de repouso, de atividades e multiuso, fraldário, lactário, solário, pátio coberto, área de recreação descoberta, playground, refeitório, banheiros comuns e adaptados, área externa, recepção, secretaria, almoxarifado, sala de professores, sala de direção e coordenação, cozinha, despensa, lavanderia, depósito de material de limpeza e depósito de lixo.

A secretária de Educação, Kátia Schweickardt, disse que a ampliação de unidades de Educação Infantil é um dos compromissos firmados pelo prefeito Arthur Virgílio Neto na área de educação.

“Quando o prefeito assumiu o mandato em 2013, o município tinha apenas uma creche. Hoje, estamos com 15 e outra será inaugurada até o final de maio e pretendemos entregar, até o final do ano, mais três creches”, afirmou.

A secretária destacou ainda a parceria da Prefeitura de Manaus com a empresa Moto Honda da Amazônia, que por intermédio da Secretaria Municipal de Parceria e Projetos Estratégicos (Semppe), doou os brinquedos que serão utilizados na ludoteca da creche.

A obra recebeu investimento de R$ 1,7 milhão e a unidade terá, além de professores da Educação Infantil, o apoio de assistente social, técnicos de enfermagem, pedagogos, auxiliar de serviços gerais. O corpo docente da creche está preparado para estimular cinco aspectos de grande importância no desenvolvimento das crianças: o motor, o psicológico, o cognitivo, o afetivo e o social.

O nome da creche foi dado em homenagem a professora Maria do Perpétuo Socorro Trindade | Foto: Divulgação





A diretora do Centro, Kátia Castro, disse que a equipe pedagógica tem atuado junto à comunidade.

“Nesse início das atividades, nós estamos trabalhando a adaptação dos alunos e para isso contamos muito com o apoio das famílias. Os professores trabalham de forma diferenciada para conquistar a confiança das nossas crianças”, destacou a diretora.

Com a inauguração da creche, várias famílias estão sendo beneficiadas, como é o caso da dona de casa Rosana Batista, mãe do pequeno Herian Façanha Junior, de 3 anos, matriculado no Maternal 3.

“Agora vou poder procurar um emprego, ajudar meu marido e aqui eu sei que meu filho está bem cuidado e posso trabalhar tranquila”, ressaltou.

Homenagem

O nome da creche foi dado em homenagem a professora Maria do Perpétuo Socorro Trindade, conhecida carinhosamente como Peta Trindade e que faleceu em 2017. Peta atuou fortemente na área da Educação Física na Semed, sendo por muitos anos gerente de Educação Física da Secretaria, coordenadora das Municipíadas e de eventos cívicos, além de ter atuado na gerência do Plantão Escolar, que deu origem a atual configuração dos Centros Municipais Sociopsicopedagógicos (Cemasps).

Os pais, Terezinha de Jesus Trindade Pereira e Raimundo Tavares Pereira, o viúvo Carlos Sena, além de irmãos e sobrinhos da homenageada também participaram da inauguração, que emocionou bastante os familiares.

Para o viúvo, a homenagem foi um reconhecimento a dedicação que a professora Peta sempre teve pelo seu trabalho.

“Tenho certeza de que a minha esposa está muito feliz com essa homenagem. Nós agradecemos ao prefeito de Manaus e a Semed por esse reconhecimento”, disse.

