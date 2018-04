Pescador desaparece em rio próximo ao ramal do Maniquara em Manacapuru

Manaus - Um homem, identificado como Assis Carvalho Almeida, de 69 anos, foi dado como desaparecido pela Polícia Civil após ter saído para pescar na quinta-feira (12) e não ser visto mais pela família. O caso aconteceu no km 42 da rodovia Manoel Urbano AM-070, no ramal do Maniquara, em Manacapuru (município distante 89 km da capital)

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado, por volta das 7h30, desta sexta (13) pela família. O caso foi registrado como desaparecimento em meio líquido. Devido a área no local ser de vegetação típica da mata de várzea, a família acredita na possibilidade do homem ter saído para nadar. A calça, a bolsa e o celular de Assis foram encontrados às margens do rio.

"Ele tinha saído em uma canoa, com o equipamento de pesca, na manhã de ontem, e não retornou à tarde, então ficamos preocupados, pois só encontramos os pertences dele. Achamos que ele deve estar sumido junto com a canoa e o resto do material de pesca", disse um familiar.

Uma equipe de mergulhadores foi enviada para o local, onde realizarão as buscas no rio e nas proximidades da região.

Edição: Isac Sharlon

