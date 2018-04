Corpo de sargento da PM é enterrado na tarde desta sexta-feira

Manaus – O corpo do sargento da Polícia Militar Paulo Robson Leite Maia, de 42 anos, foi enterrado na tarde desta sexta-feira (13), no cemitério Parque Tarumã, avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, sob comoção e homenagens dos colegas de farda.

O cortejo saiu por volta das 16h do bairro Petrópolis e seguiu até o cemitério Parque Tarumã, na zona Oeste de Manaus. O carro funerário foi seguido por dezenas de carros, uma do Corpo de Bombeiros e várias viaturas da polícia com sirenes ligadas e fitas pretas fixadas nas antenas e nos retrovisores, em sinal de luto.

O velório do PM iniciou às 3h da madrugada desta sexta-feira, na base do Comando Geral da Polícia Militar, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Familiares e colegas de trabalho puderam prestar suas últimas homenagens.

Veja o cortejo:

O cortejo foi marcado por sirenes das viaturas ligadas e pequenas faixas pretas fixadas nos carros | Autor: Joandres Xavier





Morte

O sargento foi atingido com um tiro na cabeça durante um assalto a um micro-ônibus na tarde da última quarta-feira (11). O PM foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde passou por cirurgia e permaneceu em estado grave na UTI, porém não resistiu e faleceu nesta quinta-feira (12).

Paulo Leite Maia era lotado na 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Conforme informações da polícia, dois homens entraram no mesmo micro-ônibus em que Paulo estava e, momentos depois, anunciaram o assalto. Os bandidos teriam apontado a arma contra a cabeça de uma criança para intimidar os passageiros, o que teria motivado a ação do sargento, que no momento estava à paisana.

Durante a troca de tiros, o PM conseguiu atingir um dos suspeitos que morreu no local. O outro suspeito conseguiu fugir, porém, morreu durante troca de tiros com outros policiais.

Edição: Bruna Souza

