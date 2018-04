Embarcação irregular naufraga no Rio Amazonas a caminho de Anori

Manaus - Um barco, que fazia o trajeto de Manaus a Anori, naufragou na madrugada de sábado (14), no Rio Amazonas. A embarcação “Amazônia de Deus” saiu de Manaus na sexta-feira (13) e tombou nas proximidades da comunidade Vila Nova, no município de Anamã (distante de Manaus 129 km).

A embarcação levava cinco passageiros, várias mercadorias e tombou após ter colidido em um tronco de árvore que perfurou o casco do barco. Passageiros e tripulação foram resgatados com vida e sem ferimentos. Moradores da comunidade ainda tentaram salvar as mercadorias do barco.

De acordo com o Comando do 9° Distrito Naval da Marinha do Brasil, a embarcação estava sem autorização para trafegar por conta de uma portaria da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), emitida em fevereiro de 2018 e, portanto, descumprindo uma ordem da autoridade marítima regional.

Em nota, a Marinha informou ainda que uma equipe de Inspeção Naval irá apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do ocorrido neste sábado.

