Morre em Manaus, Oscarino Varjão, criador do boneco Peteleco

Oscarino levou alegria às crianças do Amazonas por meio do seu boneco "Peteleco", com que se apresentava em teatros e shows em festas de Manaus | Foto: Reprodução

Manaus - Morreu na noite desse domingo (15) o artista amazonense Oscarino Farias Varjão, criador do famoso boneco Peteleco, a quem manipulava, por meio da arte da ventriloquia. Durante 60 anos, os shows realizados pela dupla, animaram as crianças amazonenses.



Oscarino faleceu no Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, em Manaus, onde estava internado, após uma parada cardiorrespiratória.

As primeiras informações dão conta de que Oscarino sofria de um câncer, mas de acordo com a família, o artista era também portador de diabetes e convivia com hipertensão arterial, além de ter sequelas de um AVC. O paciente foi internado em estado grave com pedra na vesícula, o que evoluiu para uma infecção.

Mais cedo, o filho de Oscarino, Rafael Rodrigo Varjão, havia pedido forças para o pai, na rede social Facebook, mas confirmou a morte do pai no final da noite, também, por meio da rede: "É com pesar que informo que meu Pai Oscarino Peteleco veio a falecer no hospital 28 de agosto. Desde já quero agradecer à todos que rezaram e torceram pelo seu retorno. Mas infelizmente Deus o quis do seu lado", lamentou.

De acordo com a Secretaria de Cultura do Amazonas, Oscarino Varjão será velado no salão nobre do Centro Cultural Palácio Rio Negro, na Avenida 7 de Setembro, 1546, no Centro, a partir das 8h desta segunda-feira (16/04). O sepultamento será no Cemitério São João Batista, às 16h.

