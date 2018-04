Fundação Matias Machline completa 32 anos de projeto social no AM

Manaus - A Fundação Matias Machline (FMM), no Distrito Industrial, Zona Sul da capital, completa no mês de abril, 32 anos no Amazonas, sendo um dos maiores projetos sociais da Região Norte.



Dar oportunidade aos jovens carentes de Manaus, que não teriam condições de aprender em uma escola de alto padrão, era o desejo de Matias Machline, que no auge do Distrito Industrial de Manaus, teve o sonho e construiu um projeto que já alcançou mais de 5 mil estudantes, desde 1986, no ano de sua fundação.

A FMM, sem fins lucrativos, tem a missão de oferecer, gratuitamente, educação de excelência aos jovens de baixa renda no Estado. “Nosso objetivo é tornar possível que jovens carentes e capacitados do Amazonas sejam agentes de transformação de um país melhor e mais justo”, segundo afirmou a diretora de Relações Institucionais, Jean Song.

No local, jovens carentes cursam o Ensino Médio Técnico, no período integral, recebendo, gratuitamente, refeições três vezes ao dia, uniformes, assistências médica e odontológica, além de acompanhamento psicopedagógico.

O diferencial da fundação é prover aos alunos, de forma gratuita, uma estrutura igual ou superior de uma escola particular de alto padrão. Atualmente, cerca de 90% dos alunos que passam pela fundação, conseguem ser aprovados em uma universidade pública.

Nessas mais de três décadas, a fundação tem contribuído para um país melhor, resgatando jovens da periferia de Manaus e mudando suas trajetórias de vida, trazendo-os para uma realidade de cidadania e inclusão social. “Acreditamos que mudando o jovem, estamos mudando sua família, o seu bairro e a sociedade como um todo”, disse a diretora Jean Song.

Mudança de Mantenedor

Desde 2016, após a saída da empresa Nokia e Microsoft, a FMM tem novo mantenedor, a empresa Digitron da Amazônia, que abraçou o projeto social e tem a missão e desejo de dar continuidade ao sonho do fundador Matias Machline.

Engajamento

A Fundação Matias Machline está de portas abertas para empresas e pessoas que queiram ajudar os menos favorecidos, abrindo leques de atuação e replicando o trabalho que vem sendo desenvolvido. “A palavra filantropia é o ato de ajudar o próximo por meio de atitudes solidárias, e é exatamente esse trabalho que é feito na fundação”, disse Jean Song. O contato com a fundação pode ser feito por meio do email filantropia@fmm.org.br e do telefone 011-98271-7771.

