A celeuma da privatização da Eletrobras e o 'pula-pula' de partidos

Além dos sindicatos de trabalhadores, os principais grupos contrários à privatização da Eletrobras são os próprios parlamentares que exercem influência nas subsidiárias locais. | Foto: Lion





A privatização da Eletrobras começa a fazer água.



Declamada em versos e prosa como a maior prioridade do presidente Michel Temer nesta reta final do mandato, enfrenta uma enorme resistência no Congresso Nacional, mesmo entre parlamentares da base aliada do governo.

Embora quase nenhum político se declare abertamente contra a desestatização da empresa, vários apresentam restrições ao projeto, principalmente relacionadas às subsidiárias da estatal que atuam em suas regiões.

Além dos sindicatos de trabalhadores, os principais grupos contrários à privatização da Eletrobras são os próprios parlamentares que exercem influência nas subsidiárias locais.

Amazonas fora

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), ex-ministro de Minas e Energia, por exemplo, quer que as duas subsidiárias que atuam no Amazonas fiquem fora do processo de privatização.

Braga nega

Braga é apontado como o político que indicou o presidente da Amazonas Geração e Transmissão, Wady Charone Jr. O executivo, que foi funcionário de carreira da Eletrobras, confirma ter recebido apoio do senador para assumir o cargo. Mas Braga nega.

Recuada

O deputado estadual Luiz Castro (Rede) exibia ontem um sorriso que ia de ponta a ponta da orelha.

Ele festejava o recuo do governador Amazonino Mendes (PDT) ao revogar o Decreto nº 38.853 que concedia abono a secretários de estado e chefes de autarquias.

Mal assessorado

A recuada do governador encerra um capítulo, mas, ainda preocupa, diz Castro.

— É preocupante que um governador que possui formação jurídica esteja tão mal assessorado! disparou.

Desmonte

Castro também criticou a tentativa do governo de transferir, por meio de decreto, atribuições da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) para a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

— Nós observamos a tentativa completa do desmonte da Seplan, que deveria ser fortalecida. Falta ao governador visão de estadista! criticou.

Pela tangente

Integrante da tropa de choque de Amazonino, o deputado Vicente Lopes encontrou uma forma de explicar o recuo do governador.

— O governador Amazonino Mendes tem absoluta consciência de que só não muda de opinião quem tem compromisso com o erro.

Pula-pula!

Falando em Vicente Lopes, como muda de partido esse deputado.

Estava no PMDB de Eduardo Braga, pulou para o PDT de Amazonino Mendes na semana passada e ontem já estava no PV, que também é da base de Amazonino.

Amazonas na Eletros

Ex-secretário de Estado do Planejamento do Amazonas, atual diretor do Centro de Cooperação Técnica do Interior da Assembleia Legislativa do Amazonas (Ccoti/Aleam), o administrador Jorge Júnior foi escolhido para presidir a Associação Nacional dos Fabricantes Produtos Eletroeletrônicos (Eletros).

Primeiro

Ele é o primeiro amazonense e representante da Região Norte a presidir a entidade, que reúne as 30 maiores fabricantes de eletrodomésticos e eletroeletrônicos de consumo do País.