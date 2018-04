Turismo e cultura do Amazonas são apresentados em shopping de SP

| Foto:

Manaus -No período de 18 a 24 de abril a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) estará apresentado o Amazonas, estado que é destino verde do Brasil, no Shopping de Viagem Agaxtur, que acontece no Shopping Eldorado em São Paulo e recebe mais de 15 mil visitantes por dia.



A proposta é apresentar os principais atrativos turísticos do Estado, entre eles o Festival Folclórico de Parintins.O maior espetáculo do folclore amazônico, que será realizado de 29 de junho a 1º de julho na ilha tupinambarana.Todos os dias serão apresentando shows de boi-bumbá numa pequena mostra do ritmo envolvente do festival.

Além disso, os visitantes vão encontrar opções de passeios regionais e ainda poderão degustar um pouco da culinária local, com iguarias típicas do Amazonas como as balas de cupuaçu, e conhecer alguns trabalhos do artesanato amazonense.

Para o diretor de Marketing da Amazonastur, Nickolas Cabral, a participação do Estado no evento é importante para destacar o destino no cenário nacional.



