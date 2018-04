Companhia Aérea anuncia voos extras para o Festival de Parintins

A contagem regressiva para mais uma edição do Festival Folclórico de Parintins (município a 369 quilômetros de Manaus) já começou e a MAP Linhas Aéreas anuncia a oferta de 28 voos extras para os turistas que irão prestigiar os shows dos bois Garantido e Caprichoso. Serão 2.909 assentos a mais ofertados pela companhia, que registra aumento de cerca de 400% no fluxo de passageiros para o município, nesse período. O evento será realizado de 29 de junho a 1° de julho.

Segundo o CEO da MAP Linhas Aéreas, Héctor Hamada, o fluxo de passageiros para a ilha Tupinambarana, em dias comuns, é de, em média, 40 passageiros. No período do Festival, entretanto, chega a ultrapassar 200 assentos por dia. A companhia, disse ele, irá oferecer 3% a mais de voos do que no ano passado. Isso representa 56 voos no total, contando ida e volta.

Quem está se programando para ir para o Festival, a dica é comprar as passagens antecipadamente. O gerente de Revenue Management da MAP, Mauro Neto, explica que a demanda é sempre muito grande nesse período e deixar para a última hora acaba influenciando, inclusive, nos valores das passagens.

Perfil dos passageiros

Durante o período do Festival, a grande maioria dos passageiros que vai a Parintins é de Manaus, mas também tem a fatia de turistas que é atraída de todos os cantos do país e até do exterior. Há aqueles que não ficam o Festival inteiro, mas apenas dias específicos – fazem um “bate-e-volta” no mesmo dia ou em um voo na madrugada seguinte.

“Tem aqueles que participam dos três dias do Festival, porém, como o voo é rápido, dura em média 57 minutos, sempre vão e voltam para Manaus – ou seja, fazem três voos. E tem aqueles que já se programam para ficar os três dias em Parintins”, comenta Mauro Neto.

Seja para brincar na festa ou a trabalho, o Festival Folclórico de Parintins é um evento muito aguardado pelos amazonenses. “Para a MAP não é diferente. Nossa missão é conectar pessoas e negócios. O Festival de Parintins é um exemplo disso”, ressalta o gerente.

