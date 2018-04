Campanha contra Influenza inicia nesta segunda, no interior do AM

Manaus - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) informa que a Campanha Nacional contra Influenza começa nesta segunda-feira (23) para os municípios do interior do Estado e segue até o dia 1º de junho. A meta deste ano é imunizar 1.027.394 pessoas em todo o Amazonas.

A Susam informou que recebeu do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), estoque suficiente da vacina para todo o Estado. A Campanha inicia dia 23 e o “Dia D de Vacinação” está marcado para 12 de maio, pelo Ministério da Saúde, quando ocorre a grande mobilização em todo o território nacional.

Leia também: Campanha de vacinação contra o sarampo é prorrogada em Manaus

O secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, destaca que a imunização é voltada para o público alvo específico, composto por crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos, idosos a partir de 60 anos, professores de rede pública e privada, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes e mães com até 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional.

De acordo com o diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, até o momento, 92% dos municípios já retiraram o material do estoque, e devem iniciar o processo de vacinação, simultaneamente, a partir de segunda-feira.

Bernardino destaca que a vacina é a principal forma de prevenção contra os vírus de Influenza H1nN1, Influenza A H3N2 e Influenza B. “O Amazonas está em período de intensas chuvas, o que proporciona um aumento de números casos de doenças respiratórias. Por isso, é importante a adesão do grupo de risco para campanha”, destacou.

Monitoramento

De acordo com dados da FVS, o Amazonas registrou, por meio do Sistema de Monitoramento Hospitalar, no primeiro trimestre de 2018, 11 casos de Síndrome Gripal (SG) e 19 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). No mesmo período, foram confirmados 03 casos do vírus H3N2 e nenhum caso de H1N1. Também não foram registrados óbitos por nenhum dos vírus da gripe.

Bernardino salienta que mesmo com a baixa incidência dos vírus que circulam no país, as medidas de prevenção são fundamentais para evitar o adoecimento. “Além da vacinação, é necessário a lavar as mãos com maior frequência, evitar locais aglomerados e fechados e usar máscara, caso esteja gripado”, disse. Em 2017, a Campanha de Influenza alcançou a cobertura vacinal de 92%, em todos os grupos prioritários.

Leia mais:

Alerta: mortes por febre amarela cresceram 41% no Brasil no último ano

Alerta: mortes por febre amarela cresceram 41% no Brasil no último ano

Mais de 50 pessoas são monitoradas para evitar surto de meningite