Moradores de Manaquiri reclamam das péssimas condições das ruas

Manaquiri - Moradores da cidade de Manaquiri, município a 60 km de distância da capital, reclamam que a falta de infraestrutura pelas ruas e estradas estão causando transtornos. Segundo eles, não estão sendo feitas as devidas manutenções nas ruas e que, por conta disso, as vias ficam intransitáveis durante dias chuvosos, ocasionando até pequenos acidentes.

"A gente sofre com tudo isso. É muito difícil essa situação. Quando chove as ruas ficam impróprias para se utilizar. Teve algumas vezes que os moradores mesmo tiveram que se reunir para tentar escorrer a água que se acumula nos buracos", conta uma moradora que não quis ter o nome divulgado, com medo de sofrer retaliações.

No bairro Areal a situação é ainda pior, segundo outra moradora que também não quis ser identificada. Até acidentes com moto já ocorreram no local devido os buracos. "Aqui está muito difícil. Nossos filhos estudam e nossas ruas estão todas cheias de buracos e não tem condição de andar de carro, de moto, até a pé é complicado devido o momento de chuva, então se torna mais difícil, é muita lama. Então nossos filhos perdem aula por causa disso", explicou.

Ela disse ainda que o prefeito prometeu que iria asfaltar o bairro, no entanto até o momento nada foi feito. "Eles não falam nada, todos ficam calados. E a gente sofrendo. O prefeito prometeu que iria mandar asfaltar o bairro do Areal, mas desde quando ele falou isso, até agora, não foi feito nada", finalizou.

O que disse o Prefeito

A reportagem conversou por telefone com o prefeito de Manaquiri, Jair Souto. Segundo ele, as denuncias que foram feitas são a mando de adversários políticos e classificou as demandas dos moradores como "politicagem".

Questionado sobre quais ações a prefeitura tomaria sobre a situação dos bairros da cidade, o prefeito informou que está buscando ajuda junto aos governos do estado e federal para resolver os problemas de infraestrutura do município, e que ainda nas próximas semanas apresentará um pacote de obras para a população.

