Violência atinge 90% dos autistas no Amazonas

Manaus - Um simples xingamento, que pode se transformar em um puxão de orelha, ou até mesmo um empurrão. São diversas as formas de violência sofridas por quem possui o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Somente no Amazonas, dos cerca de 20 mil autista, mais de 90% já sofreram algum tipo de violência, segundo informações do Instituto Autismo no Amazonas (IAAM), e as agressões não param por aí. Além dos autistas, pais também sofrem diariamente com a violência desenfreada, principalmente, por conta da falta de informação e de educação da sociedade.



Um estudo de uma universidade espanhola revela que quem possui autismo tem 7 vezes mais probabilidades de ser alvo de bullying do que seus colegas de classe.

A servidora pública Virgínia Barros da Silva, 42, sabe bem o que é isso e o que é ser exemplo de garra e de força de vontade para enfrentar esses “fantasmas do preconceito”. Ela tem um filho autista, de 14 anos, e diz que o pior de tudo é a falta de informação. “A falta desse conhecimento faz com que as pessoas sejam ignorantes, e a gente passe por situações horríveis. Uma vez estávamos no supermercado, e fui para a fila preferencial. Uma mulher surgiu do nada dizendo que eu não deveria estar na preferencial. Me agrediu com diversas palavras, disse até que eu deveria deixar meu filho trancado em casa”, lamentou.

Virgínia Barros é membro do IAAM, criado em meio ao grito de angústia e incerteza de pais, cuidadores e profissionais que lidam com autistas. No instituto, um grupo de genitores e profissionais realizam reuniões e trocas de experiências com o objetivo de buscar melhores alternativas de atendimentos às pessoas com transtorno globais do desenvolvimento, além de lutar incansavelmente pelos direitos desses cidadãos.

Juntos, mãe e filho lutam diariamente para vencer o preconceito e a falta de informação de parte da população | Foto: Ione Moreno

Agressões

A diretora do IAAM, Edilene Lopes, disse que os pais devem avaliar os filhos, pois a maioria dos casos de violência física e bullying ocorre ainda no período escolar. “São arranhões, empurrões e até mesmo chutes. Muitas crianças sem autismo não entendem, e isso é grave. Sabemos diariamente de casos de violência. É preciso que os pais estejam sempre de olho no comportamento dos filhos e procurem ajuda se precisarem”, orientou.

Embora os casos de violência contra autistas sejam exorbitantemente grandes, mas pouco informado, não há, em Manaus, uma delegacia especializada nesse tipo de crime. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), os casos de violência envolvendo autistas são denominados apenas como crimes contra vulneráveis, sejam as vítimas crianças, adultos ou idosos, com ou sem a perturbação.

A psicóloga Amanda Martineli explica que o autismo é um transtorno de desenvolvimento grave, que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir. Estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. Dados do Hospital Israelita Albert Einstein dão conta de que a cada ano 150 mil pessoas são diagnosticadas com o transtorno no país.

“O autismo é um transtorno que até hoje ele é estudado, justamente, por conta dos comportamentos cognitivos que os portadores têm. No entanto, nesse sentido, já se descobriu que o fato da birra está muito ligada à questão da ansiedade que o paciente sofre. Dependendo das circunstâncias que o paciente é colocado, principalmente em circunstâncias de estresse, ele vai ter um comportamento obsessivo, no qual ele pode gritar, se jogar no chão, e isso vai fazer com que as pessoas achem que é uma má criação ou que os pais não estão dando limite, mas na verdade os pais não têm como controlar”, explicou a psicóloga.

Alerta

No fim do ano passado, a polícia registrou um caso em que um homem era apontado pela mulher, suspeito de estuprar a enteada de 5 anos. O crime, segundo a mãe da criança teria ocorrido no bairro São José, Zona Leste de Manaus. “A menina era autista, e o caso era grave. Tudo aconteceu após uma briga com a companheira. Violências assim devem ser registradas para que fique sempre o alerta”, disse o conselheiro tutelar Júnior Resgate.

