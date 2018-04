Dez candidatas chegam a final do concurso 'Rainha do Cupuaçu'

A Praça da Cultura, em Presidente Figueiredo (AM), foi tomada pelas torcidas que acompanharam a semifinal do concurso Rainha do Cupuaçu 2018, na noite de sábado (21). Dez entre dezesseis candidatas foram escolhidas para a última fase na disputa por um carro zero quilômetro e uma bolsa de estudos de ensino superior. A premiação ocorrerá durante a 28ª edição da Festa do Cupuaçu, no próximo fim de semana.

As 16 concorrentes que participaram da seletiva na noite de sábado (21) passaram por um júri especializado formado por profissionais da beleza e de gestão de pessoas. A banca avaliou itens como, estética, postura, comunicação e simpatia, por meio dos desfiles de trajes de passeio, moda jeans e também de moda banho.

Entre moradoras da sede do município, da Vila de Balbina e demais localidades da zona rural da cidade, são finalistas Andreza Santos, Herwillyn Sicsú, Jéssica Nery, Thaís Silva, Poliana Fernandes, Déborah Andrade, Juliana Pacheco, Mylena Modesto, Dayane Falcão e Monique Mouser.

Cada concorrente representará uma cachoeira do município como forma de exaltar a beleza turística do local. Por isso, durante a final do concurso, as candidatas também serão avaliadas pela apresentação de traje típico, além do traje de gala. A partir de segunda-feira (23), as finalistas seguem uma agenda de compromissos relacionados ao engajamento profissional delas dentro do concurso. As modelos irão até Manaus participar de programas de rádio e televisão, com a missão de divulgar a Festa do Cupuaçu, que acontece em Presidente Figueiredo de dia 27 a 30 de abril.

Além dos veículos de comunicação, as candidatas ainda farão ensaios fotográficos que serão utilizados na campanha para escolher a Miss Popularidade, por meio de uma votação aberta ao público pela internet. Além do título de Miss Popularidade, a participante mais votada automaticamente avança na disputa, ficando entre as cinco últimas finalistas que concorrem ao posto de Rainha do Cupuaçu 2018.

Em Presidente Figueiredo, o instrutor de moda e etiqueta, Eglisson Gomez, é quem acompanha a preparação das concorrentes desde o momento da inscrição para o concurso, até a gloriosa coroação da nova rainha. Gomez explica que além de beleza e força de vontade, é preciso muita preparação técnica para merecer o título de mulher mais bela do município.

“Não basta ser só bonita para ganhar o concurso. Elas passam por uma banca de jurados que levam em conta a desenvoltura na forma de se comunicar, a forma como elas se posicionam sobre assuntos de conhecimentos gerais, a etiqueta, e o mais importante, que é a relação de identificação delas com Presidente Figueiredo”, ressaltou.

Ainda de acordo com Eglisson, as candidatas passaram por uma maratona de preparação e ajustes antes do concurso que selecionou as dez finalistas. As modelos receberam instruções de um time de profissionais que ministrou cursos de oratória, maquiagem, passarela, postura e comportamento em público. Todo esse investimento no desenvolvimento das participantes tem como objetivo alinhar a desenvoltura delas com a rotina que passarão a ter enquanto finalistas e após a escolha da nova Rainha.