Deputado denuncia falta de viatura e policiais em Tapauá

Viatura incendiada pela população | Foto: Divulgação

Manaus - A sensação de insegurança tomou conta da população do município de Tapauá/AM (a 449 Km de Manaus), devido a falta de viaturas de duas e quatro rodas e o reduzido efetivo da Polícia Civil e Militar.



A denuncia é do presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Cabo Maciel (líder do PR), que passou o final de semana no município.

A única viatura que servia a população foi incendiada — disse Cabo Maciel — na frente à 64ª Delegacia Interativa da Polícia Civil de Tapauá. A ação teria sido executada por bandidos como forma de represália à prisão de traficantes que atuam na cidade.

