PM intercepta avião com quase meia tonelada de cocaína no Amazonas

Manaus - Um avião com 458 quilos de cocaína foi interceptado, na manhã desta segunda-feira (23), por policiais militares do 5º Grupamento de Policia Militar (GPM), no aeroporto do município de Carauari (a 788 km de Manaus). Quatro homens, três brasileiros e um colombiano, foram presos. A ação aconteceu após denúncia anônima.

O tenente Farias, comandante da PM de Tefé, relatou que a denúncia anônima dava conta que domingo (22), um avião estaria saído de uma pista clandestina do município de Tabatinga com destino a Carauari e que dois homens estariam transportando drogas na aeronave. Outra informação seria que mais dois homens estariam prontos para receber o entorpecente em uma pista clandestina na cidade de Carauari.

Com as informações, a equipe policial iniciou investigação e monitoramento a dupla. Ao abordá-los, os dois homens confirmaram a ação criminosa.

Após descobrirem o local da aterrizagem da aeronave, na manhã desta segunda-feira (23), os policiais interceptaram a aeronave e durante a revista encontraram o carregamento de 458 quilos de cocaína.

Kayo Roberto Lopes de Araújo, de 24 anos, Edwy Jorge Araújo Caldeira, de 24 anos, Edwin Morales Sanches, de 50 anos, Rodrigo da Silva Campos, de 32 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e apresentados na Delegacia Regional de Carauari para procedimentos cabíveis.

