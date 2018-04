A peso de ouro: Amazonino vai gastar R$ 5 mi com consultoria americana

Amazonino Mendes falou sobre a contratação da consultoria durante lançamento do programa "Prosamim em Movimento" | Foto: Divulgação

Manaus - Em entrevista coletiva após o lançamento do programa “Prosamim em Movimento”, nesta segunda-feira (23/04), no Palácio Rio Negro, Centro (zona sul de Manaus), o governador Amazonino Mendes ressaltou o "pioneirismo" do Amazonas em trazer para o Brasil uma consultoria da área de segurança, que conta com reconhecimento mundial.



De acordo com Amazonino, o investimento do governo é mínimo se considerado os resultados esperados com a contratação do escritório “Giuliani Security & Safety”, de Rudolph Giuliani, especialista em segurança que reduziu em 60% a criminalidade em Nova Iorque (EUA), quando foi prefeito da cidade.

“Nós estamos contratando o que há de melhor no mundo para enfrentar um problema angustiante e que o Brasil vem sendo derrotado, sistematicamente, em todas as cidades, em todos os estados. E a nossa cidade, Manaus, teve uma evolução galopante, no ponto de vista negativo em relação à segurança. Somos os campeões no excedente de população carcerária", ressaltou Amazonino.

Consultoria internacional

A parceria com a consultoria internacional foi firmada no último dia 18 de abril, com investimentos da ordem de R$ 5 milhões, com a alegação por parte do governador de que o estado precisa de uma solução eficaz. “A gente precisa de tecnologia, capacidade, competência, qualidade, para dar ao nosso povo mais segurança, dar aos pais mais tranquilidade. Isso faz parte de um estudo que estamos fazendo de preparar o estado para o futuro”, destacou.

Críticas

A contratação da consultoria foi criticada na Assembleia Legislativa do Amazonas

De acordo com os parlamentares, a parceria não terá êxito,uma vez que as leis que vigoram naquele país são diferentes das praticadas no Brasil.

Na avaliação do presidente da Aleam, David Almeida, a medida é incoerente. “Quanto dinheiro público desperdiçado para tirar foto com Giuliani e vender uma falsa imagem de que agora, a segurança das nossas famílias vai melhorar. Por que outros Estados onde o problema com a violência é maior, como Rio de Janeiro e Ceará, não foram à Nova York conversar com Giuliani? Porque é outra realidade, não vai ter resultado”, afirmou.

Sabá foi mais incisivo e classificou “como uma farsa” o encontro de Amazonino Mendes com Rudolph Giuliani. O parlamentar encaminhou requerimento à Mesa Diretora da Assembleia convocando para a próxima quinta-feira (26), o secretário de segurança pública do Estado, Tenente-coronel Anezio Brito de Paiva, e o delegado geral de Polícia, Mariolino Brito, para irem à Aleam apresentarem explicações detalhadas a respeito do que foi tratado pelo governador na reunião nos EUA. “Em que consiste esse protocolo de intenções? Qual a modalidade licitatória? Qual o valor global que vai ser desembolsado para isso? Quem integrou a comitiva do governo que foi a Nova York? Em que aeronave foi feito o translado, qual o custo por tripulante e qual o plano de voo? O governo fez também consulta em outro lugar ou empresa? Essa são algumas coisas que precisamos saber”, falou o deputado.

Equipe desembarca em maio na capital

De acordo com a Semcom, Em maio, a equipe de Giuliani desembarca em Manaus para iniciar o trabalho estratégico na área de segurança pública.

Giuliani ficou conhecido mundialmente pelo programa “Tolerância Zero”, implantado em Nova York quando era prefeito e que reduziu o índice de criminalidade em mais de 60%, entre 1994 e 2002.

O primeiro relatório com sugestões de apoio para a integração de todo o sistema de segurança e ações concretas para redução de violência será apresentado pessoalmente por Rudolph Giuliani em junho, quando ele virá encontrar sua equipe em Manaus.

Leia mais:



Deputados questionam contratação de consultoria americana para Manaus

Tolerância zero em solo baré? Diferença entre Manaus e Nova York

Na Aleam Sabá Reis anuncia que pedirá impeachment de Amazonino