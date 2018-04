Sine abre 24 vagas de emprego nesta terça em Manaus

Vagas de emprego do Sine-Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria do Trabalho do Amazonas (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Empregos (Sine), está com 24 vagas de emprego abertas para a terça-feira (24/04).



As vagas são para representante técnico de vendas (cinco vagas), promotor de vendas (quatro vagas), arquiteto de edificações (três vagas), engenheiro civil (três vagas), auxiliar administrativo (pessoas com deficiência - três vagas), nutricionista (duas vagas), gerente comercial (uma vaga), vendedor externo (uma vaga), açougueiro (uma vaga) e para auxiliar de estoque (uma vaga).

Os interessados devem procurar o Sine-AM, na avenida Joaquim Nabuco, N.º 878, Centro, munidos de Carteira de Trabalho para comprovar experiência profissional. O atendimento ao público vai das 8h às 14h.

O secretário da Setrab, William Abreu, explica que nesta quarta-feira (25/04) foram abertas vagas para trabalhadores com ensinos médio e superior. É o caso das vagas de engenheiro civil (ensino superior) e promotor de vendas (ensino superior).

“As empresas de Manaus reiniciaram o processo de contratações, porém estão exigindo melhor qualificação dos candidatos”, afirma o secretário. “É importante que os trabalhadores estejam qualificados para as novas vagas, ou busquem cursos profissionalizantes para atender as exigências do mercado”, acrescentou.





