Vídeo mostra bebê se pendurando em sacada de apartamento em Manaus

Manaus – Um vídeo, que circula pelas redes sociais, mostra um bebê se pendurando na sacada de um apartamento. A criança só não caiu por causa da tela de proteção. Não há informações sobre o bairro, mas o vídeo foi registrado em Manaus.

O caso teria sido registrado neste fim de semana. No vídeo é possível perceber que o bebê foi acompanhado por várias pessoas que passavam em frente ao prédio. Elas gritavam e clamavam para que nada acontece com a criança. Minutos depois, uma pessoa aparece na varanda e retira a criança

Leia também: Mãe é denunciada por deixar filha de 6 anos sozinha e ir ao forró

Veja o vídeo:

Imagens mostram momento em que criança se pendura do lado de fora da varanda. Tela de proteção pode ter salvado vida de bebê | Autor: Divulgação





A segurança das crianças deve ser uma preocupação constante em uma casa. Os pequenos estão sempre aprendendo e descobrindo o mundo, por isso, os responsáveis devem manter um local seguro para que não aconteça nenhum tipo de acidente.

A equipe do Em Tempo conversou com o major Janderson Lopes, do Corpo de Bombeiros do Amazonas, que passou algumas orientações de como manter o ambiente seguro e “à prova” de crianças.

1 – Não deixe objetos perfurantes ao alcance de crianças

2 – Não guarde produtos químicos em armários baixos ou em garrafas que possam dar à criança, a impressão de que possam ser ingeridos

3 - Mude os encaixes de tomadas para o novo modelo, pois estão mais adequados para evitar que crianças tomem choque elétrico. Coloque aqueles bloqueadores nos encaixes da tomada, evitando que crianças coloquem o dedo e sejam eletrocutadas;

4 - Coloque telas de proteção na janela, principalmente, em apartamentos, para evitar que crianças caiam por elas

5 - Deixe crianças longe de fósforos, isqueiros e velas. Ensine sempre que fogo não se brinca

6 - Evite deixar panelas com o cabo para fora quando estiver cozinhando algo no fogão

7 - Tome cuidado com as escadas e se necessário instale portinhas de madeira ou ferro para evitar que crianças pequenas caiam da escada

8 - Para crianças que ainda estão aprendendo a andar, coloque proteções acolchoadas nos cantos dos móveis para evitar que, ao tombarem, as crianças se machuquem

Ainda segundo o Major Janderson, em caso de acidentes, os pais ou parentes podem acionar o SAMU através do 192 ou o corpo de bombeiros pelo número 193.

Leia mais:

Em novo tiroteio, casal é baleado no Mutirão

Cidade Nova comemora aniversário como maior bairro de Manaus

PM intercepta avião com quase meia tonelada de cocaína no Amazonas