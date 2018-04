'Velha Serpa': Itacoatiara comemora 144 anos de história e cultura

A cidade de Itacoatiara, a 176 quilômetros de Manaus, também conhecida como Cidade da Pedra Pintada, é um dos municípios localizados na região metropolitana de Manaus, Amazonas. O nome da cidade, de origem indígena (tupi ou nheengatu), recebe o nome itá: pedra e coatiara: pintado, gravado, escrito, esculpido. Assim surgiu o nome Itacoatiara.



A cidade completa neste dia 25 de abril de 2018, 144 anos de elevação à categoria de cidade.

| Foto: divulgação

Demografia



Reconhecida como a terceira cidade mais populosa do Amazonas, Itacoatiara possui 99.854 habitantes, conforme dados de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Também registrou-se que 77% da população vivia em zona urbana (65 327 habitantes) e 23% vivia na zona rural e ribeirinha (19 513 habitantes).

Geografia

O município ocupa uma área de 8.891,906 km² sendo que 10,2412 km² estão em perímetro urbano. A cidade está cercada pelos municípios de Silves e Itapiranga (ao norte), Nova Olinda do Norte e Autazes (ao sul), Urucurituba, Boa Vista do Ramos e Maués (a leste) e Manaus e Rio Preto da Eva (a oeste).

Acesso

O acesso até a cidade de Itacoatiara pode ser feito de avião a 177 quilômetros em linha reta de avião. No momento, o Aeroporto Municipal Mariano Arico Barros opera em apoio ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, sendo operacionalizado por voos fretados somente durante o dia.

Também pode se chegar à cidade por via fluvial. O barco percorre 204 quilômetros em uma viagem que pode durar de 6 a 8 horas.

O acesso mais comum para o município é feito pela estrada AM-010 (Rodovia Vital de Mendonça). A viagem pela via dura aproximadamente 3 horas de automóvel e 4h30 em ônibus que atendem linhas regulares para o município.

Pré-História

Vestígios arqueológicos apontam que civilizações altamente avançadas habitavam a região de Itacoatiara a pelo menos 4 mil anos. Segundo o naturalista Barbos Rodrigues, essas civilizações marcaram nas rochas de arenito do litoral da cidade e do Rio Urubu, centenas de petróglifos (gravuras marcadas nas rochas), com desenhos em baixo relevo, retratando caretas e desenhos de animais. Além disso, diversos materiais em cerâmica foram deixados por esses povos.

História

Indígenas de várias etnias fizeram parte dos primeiros povos que constituíram a formação da cidade, nos primórdios de sua fundação. Segundo o historiador Frank Chaves, O município teve como primeiros habitantes os índios Muras, Juris, Abacaxis, Anicorés, Aponariás, Cumaxiás, Barés, Jumas, Juquis, Pariguais e Terás. Com o processo de expansão do colonialismo lusitana, além da formação indígena, os portugueses foram os primeiros a se estabelecer no lugar, seguido dos espanhóis, judeus, africanos, árabes e japoneses.

Pedra com inscrições na língua tupi deu origem ao nome Itacoatiara | Foto: Divulgação





Em 1757, os habitantes da Aldeia dos Abacaxis foram transferidos para a outra margem do Rio Amazonas (margem esquerda), onde está atualmente a cidade de Itacoatiara. Na foz do rio Mataurá, afluente do Rio Madeira, Frei João Sampaio fundou, nos meados do século XVIII, o primeiro núcleo de povoamento na região do atual município. Todavia, os constantes ataques dos silvícolas e a procura de terras propícias à colonização motivaram a retirada dos habitantes para a ribeira do Canumã e mais tarde para o rio Abacaxis. Por esse último local passou, em 1755, o Capitão-general Francisco Xavier de Mendonça Furtado, Governador do Grão-Pará e Maranhão que, em carta dirigida ao Ministro de Ultramar (1758), descreveu a viagem e especificou as deliberações tomadas em sua visita às terras amazonenses.

No ano de 1759 a aldeia de Itacoatiara é elevada a vila, com a denominação de Serpa, nome de origem portuguesa. Foi a terceira vila instalada no Amazonas, antecedida apenas por Borba e Barcelos. Era, então, das mais importantes aglomerações da região. Suprimido o município em 1833, dois anos depois era assolado pela Cabanagem, sedição que veio a terminar em 1840. A restauração verificou-se em 1857. Em 25 de abril de 1874, a vila de Serpa recebeu foros de cidade, passando a denominar-se Itacoatiara.

Formação étnica

Segundo o censo de 2000 do IBGE, a população de Itacoatiara está composta por: pardos (58,37 % ou 41,367 habitantes), brancos (32,21 % ou 22,504 habitantes), pretos (5,7 % ou 4 110 habitantes), indígenas (3,09 % ou 2,228 habitantes) e amarelos (0,63% ou 430 habitantes). Há ainda, pessoas que não declararam suas etnias, representando 0,10 % do total da população

Igreja Matriz | Foto: Divulgação

Formação religiosa



Segundo o historiador Frank Chaves, a formação religiosa do município, deu -se originariamente com o catolicismo trazido pelas missões jesuíticas as que, formaram os primeiros povoados que originaram a Vila de Serpa e depois a cidade de Itacoatiara. Já na primeira metade do século XX, chegaram os evangélicos Batista, seguidos das demais religiões existentes no município. Nota-se também o sincretismo religioso somado a comunidade espírita e umbanda.

De acordo com dados do censo de 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Itacoatiara é composta por: Católicos (80,68%), evangélicos (5,73%), pessoas sem religião (6,09%), budistas (0,01%) e 2,14% estão divididas entre outras religiões.[65] Entre as igrejas protestantes, destacam-se a Assembleia de Deus (15,36%), Igreja Batista (2,09 %) e Igreja Adventista do Sétimo Dia (1,72 %).[65] Entre as denominações cristãs restauracionistas, destacam-se A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (1,16 %) e as testemunhas de Jeová (0,40 %).[65] O espiritismo, judaísmo, a umbanda e o candomblé não foram identificados entre a população religiosa.

Orla da cidade de Itacoatiara | Foto: Divulgação

Atividades econômicas



O município destaca-se como o maior produtor de abacaxi do Amazonas. Porém há notável produção de laranja, cupuaçu, maracujá e graviola na área da fruticultura. No setor pesqueiro possui colônia de pescadores com mais de 3 mil associados, operando com exportação de pescado. A produção de gado de corte também ocupa uma imensa fatia do PIB municipal.

Como principal elemento do setor agrícola de exportação do Município, destaca-se o porto graneleiro da cidade operado pela empresa Hermasa, que opera com o escoamento de soja e milho, para os principais mercados consumidores da América do Norte, Europa e Àsia. Nessa esteira, ainda se apresenta historicamente o setor madeireiro, que exporta madeira beneficiada desde o século XIX, através de diversas indústrias madeireiras e serrarias, encabeçada pela empresa Mil Madeiras.

O município apresenta ainda uma considerável concentração da indústria moveleira, reunida no Polo Moveleiro de Itacoatiara e distribuída na área urbana do município.

Educação

Conforme informações de Educação de Itacoatiara, a cidade possui 16 escolas municipais na zona urbana, 123 na zona rural e 2 creches. O município atende a Educação Especial Inclusiva e conta também com parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae ). A cidade também tem oito escolas indígenas e uma quilombola.

Alunos se apresentam em 1ª Olimpíada de Poesia de Itacoatiara | Foto: Divulgação

Em programação alusiva ao aniversário da cidade, todas as escolas realizam várias atividades educativas. “As escolas estão fazendo Olimpíada de Língua Portuguesa (competição de poesias); Jogos Escolares; Festival de Músicas; Desfiles Cívicos e de moda; Danças; Concurso de cartazes; teatros; entre outras atividades”, afirmou a subsecretária de educação, Maria Francelizia.



Ainda segundo a subsecretária, a secretaria de educação em parceria ao Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), realizam ações de educação no trânsito nas escolas do município.

Saúde

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, Itacoatiara tem um hospital público com o nome Hospital Regional José Mendes. A cidade aguarda a inauguração de uma Unidade de Pronto Atendimento pela Secretaria de Saúde de Estado.

Atualmente o município conta com 30 equipes de saúde, sendo 25 equipes de estratégia da saúde da família, 3 equipes ribeirinhas e 2 equipes de Agentes Comunitários de saúde, 20 equipes de saúde bucal e 5 equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) na atenção básica, 1 centro de abastecimento farmacêutico, 1 laboratório central (Lacen), 1 centro de especialidade (CEI), 1 centro de reabilitação (CER), 1 Centro de atenção psicosocial (CAPS), 1 centro de atenção especialidades odontológicas (ceo) e um centro de referência de saúde do trabalhador.

Ainda de acordo com a secretaria, todas as campanhas do calendário são realizadas e conduzidas pelos coordenadores dos programas da atenção básica e executadas pelas equipes de saúde da família.

Campanhas de vacina também são realizadas conforme o calendário do ministério da saúde juntamente com a vigilância em saúde. Também há distribuição de preservativos são trabalhados em todos os eventos da cidade como conscientização e distribuição pelas unidades mensalmente e pelos agentes comunitários de saúde da área.

Problemas

Para saber sobre os principais problemas de Itacoatiara a reportagem conversou com alguns moradores de Itacoatiara que demonstraram insatisfação com situação do município. A reclamação mais recorrente é a respeito dos problemas de infraestrutura. Os moradores reclamam das condições das ruas da cidade que estão praticamente todas esburacadas. As queixas sobre o assunto é geral" relatou adona de casa Vera Lúcia, de 46 anos.

Saneamento

Outra reclamação constante é a respeito da precariedade no saneamento básico de alguns bairros. A aposentada Flávia Silva, moradora do bairro Santo Antônio fala sobre os frequentes alagamentos na rua Oscar Ramos. “Apelidei a minha rua de piscinão do Ramos. Quando chove alaga tudo, pois a água não tem para onde escoar e não conta com rede de esgoto. Há água parada, mosquitos e ratos. A saúde nem passa aqui para verificar, só Deus pra nos proteger da dengue. É muita sujeira”, disse.

Desemprego

Moradores de Itacoatiara apontam o desemprego como um grande problema na cidade. Lucas Filho de 23 anos, está desempregado e explica que o município tem pouca oportunidade de trabalho. “A falta de emprego em Itacoatiara é grande. A gente tem poucas empresas para trabalhar, por isso a maioria acaba saindo da cidade".

Segurança

A falta de segurança também foi apontada como uma grande preocupação em alguns bairros da cidade, com aumento do índice de tráfico de drogas. "Há muita droga na cidade. Muita gente vem de Manaus para traficar na cidade, fora a droga que chega por meio dos barcos", diz um professor que pediu para não se identificado.

Reclamações

A situação da saúde na cidade é considerada uma deficiência no município. Lucas Filhos afirma que alguns profissionais da saúde não estão recebendo seus salários. “A saúde está precária, os médicos não estão sendo pagos em dia, principalmente os plantonistas”. Também há muita reclamação a respeito da falta de medicamentos. “Falta medicamentos nos hospitais e o atendimento demora muito. As unidades não estão dando conta do recado", disse a estudante Larissa Araújo, de 19 anos.

Emilene Gomes mora há 42 anos na cidade e considera que a administração pública precisa de mudanças. "Se o ministério público fosse mais atento, a situação seria diferente. Itacoatiara é uma cidade boa para se viver, acolhedora, mas hoje vejo uma cidade sem vida. É preciso verificar essa administração, conferir como está sendo aplicado o dinheiro público e trazer mais esperança para o povo, com atração de empregos", disse a moradora.



Saudades de Itacoatiara

Quem já morou em Itacoatiara relata boas lembranças. É o caso do Engenheiro de Software Janderson Borges que atualmente mora em Manaus, mas nasceu em Itacoatiara. "As melhores lembranças da minha infância são naquela cidade. Quando vim morar em Manaus, senti falta das calçadas largas, das belas árvores de Itacoatiara. Na cidade pequena, a vida passa mais lentamente. Eu podia ficar sentado na praça lendo e contemplando o rio Amazonas. Foi um tempo muito bom", recorda.

Meio Ambiente

O município de Itacoatiara conta com projetos de Promoção de Educação Ambiental tanto no âmbito rural quanto urbano. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, são realizados na cidade, diversos projetos de conscientização, ações para auxiliar a preservar os recursos naturais, projetos de combate à queimadas, e outros trabalhos.

Segundo o secretário municipal do meio ambiente, Raimundo Barros, a secretaria realiza diversos trabalhos para conscientizar estudantes sobre a preservação da natureza. "São realizadas palestras e ações de mobilização em uma comunidade quilombola, com o objetivo de despertar a consciência da preservação dos recursos naturais a qual a comunidade está inserida" disse.

Além da conscientização e sensibilização dos moradores, também está sendo realizado a erradicação do atual lixão da cidade. "Está sendo realizada a construção do aterro controlado nas mediações do quilômetro 25".

Cultura



A cidade é berço do Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani), considerado o maior festival de música da Região Norte. A primeira edição do Fecani aconteceu no ano de 1985 e acontece todos os anos no mês de setembro. Diversos artistas amazonenses se apresentam no festival que tem a finalidade de valorizar a música e os talentos locais.

Festival do Abacaxi acontece anualmente no mês de agosto | Foto: Divulgação

Todos os anos no mês de agosto, é celebrado o tradicional Festival do Abacaxi. Moradores de outros municípios viajam à Itacoatiara para prestigiar o Festival que exalta a fruta, destaque na economia local.



Personalidades itacoatiarenses

Segundo o historiador Frank Chaves, cantores famosos nasceram em Itacoatiara. “A cidade tem notável vocação cultural na área musical, destacando no cenário regional o cantor amazonense Abílio Farias e Batista, nascidos em Itacoatiara que gravaram vários discos. Somados a uma nova geração de músicos e instrumentistas que tem feito muito sucesso no cenário regional, destacando-se os cantores Natinho, Everton Pastor, Sandro Sasso, Nilda Abrahim entre outros.”

Folclore



Apresentações realizadas durante o Carnaval e Festivais destacam o folclore regional. No carnaval, apresenta-se a tradicional boneca gigante 'Tia Suzana', que abre a festa momesca do município. No festival folclórico, realizado no mês de junho, destaca-se a Dança do Lundum, de origem tipicamente africana, trazida pela comunidade afrodescendente que migrou para o município na época de sua colonização. Somadas a essa dança, ocorrem os tradicionais bumbás, que dançam nas ruas da cidade, apresentando o ritual original com a morte, repartição e ressurreição do boi. As festas apresentam ainda as lendas da cobra grande da Matriz, a lenda do boto entre outras, que permeiam o imaginário do povo itacoatiarense.

Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani) acontece todos os anos em setembro | Foto: Divulgação

Curiosidades



A cidade de Itacoatiara é Polo regional do Médio Amazonas, concentrando importante setor comercial, rede bancária, universidades, estrutura judiciária e dos demais órgãos federais e estaduais, que atendem também os municípios vizinhos, como: Silves, Itapiranga, Urucurituba, Autazes, Careiro da Várzea, São Paulo de Olivença e Rio Preto da Eva.

Comunicações

No campo das comunicações, o município de Itacoatiara foi o primeiro do interior do Amazonas a possuir um jornal impresso, chamava-se “O Itacoatiara, editado em 1874. E a primeira rodovia estadual foi a AM-01, atual AM-010 inaugurada em 5 de setembro de 1965, com o nome de rodovia Vital de Mendonça, ligando Manaus a Itacoatiara.

Revolução Constitucionalista

Em 24 de agosto de 1932, aconteceu no Rio Amazonas, na frente da cidade, a celebre Batalha Naval, que envolveu os revoltosos de Óbidos do Para, que vieram do Estado vizinho, no intento de tomar a cidade e depois a capital do Amazonas em favor do movimento constitucionalista, que tripulavam os navios Jaguaribe e Andirá. E de outro lado, os legalistas que vieram de Manaus sob o comando do 27 BC, nos navios Baependi e Ingá, para defender Itacoatiara do bombardeio dos inimigos de Getúlio Vargas, que na época sofria levantes em todo Brasil, por conta da chamada Revolução Constitucionalista. Na contenta, os navios legalistas puseram a pique os navios dos revoltosos, que estão submersos no Rio Amazonas, figurando como o principal fato histórico do município. E única batalha naval em águas internas do país.

Poesia: Canção do Exílio para Itacoatiara

Autor: Frank Chaves

Minha terra tem oitizeiros

onde canta o bem-te-vi;

minha terra é banhada pelo

Rio Amazonas da Colônia ao Jauari.

A natureza aqui abunda,

desde o centro ao Iraci;

alcança os demais bairros da cidade

das Pedreiras ao Canaçari;

Nosso céu sempre estrelado

nossas várzeas sempre a produzir

a farinha e os nossos alimentos

para nosso corpo nutrir;

Nossos jardins sempre floridos

que admiração nos dá;

bosque mais bonito no mundo

como o da Avenida não há;

Minha terra tem oitizeiros

onde canta o bem-te-vi

túnel verde belo como esse

em lugar algum eu vi;

Sobre o manto escuro da noite

Avenida Parque iluminada está

abrigando os seus transeuntes

a qualquer hora do dia ou da noite

cada momento para se desfrutar;

Dessa magnifica obra humana

que põe todos a admirar

serve de abrigo para as andorinhas

e a outros pássaros do lugar;

Abriga várias espécies de vida

inclusive o sabiá,

que junto com o nosso bem-te-vi

vivem alegres a cantar;

Animando a vida dos transeuntes

que dela estão a se utilizar

com sua sombra e o belo clima

que muito conforto nos dá;

Minha terra tem primores

que não encontro em qualquer lugar

só encontro em Itacoatiara,

minha cidade meu lugar.

Conheça detalhes da cidade no infográfico: