Reeleito, Cleinaldo Costa toma posse e destaca modernização da UEA

Manaus - O reitor reeleito da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cleinaldo de Almeida Costa, tomou posse na noite desta quarta-feira (25), em solenidade no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Cleinaldo venceu a disputa com 74,96% dos votos.

O reitor, que deve ocupar o cargo até o ano de 2022, explicou que novos cursos devem ser inseridos nas grades curriculares da universidade a partir de 2019.

"É um momento de esperança, onde o país e o Estado saem de um cenário de crise. Estamos planejando proporcionar novos cursos, que devem ser integrados à universidade, já em 2019, com acesso por meio de concurso neste ano", disse Cleinaldo - que ainda aproveitou para agradecer aos discentes que o reelegeram.

"Chegamos no momento de colocar a UEA no planejamento estratégico de desenvolvimento do Estado, formando mais mestres e doutores", falou durante entrevista a imprensa.

Linhas de pesquisas devem ser reforçadas na nova gestão de Cleinaldo | Foto: Clovis Miranda_SECOM





Incentivo à pesquisa

Linhas de pesquisas devem ser reforçadas na nova gestão de Cleinaldo. As bibliotecas da universidade, na capital e no interior, passam por reformas.

"Vamos recuperar todas as bibliotecas da UEA, de forma moderna, para que tenhamos um padrão de excelência em todas elas", concluiu o novo reitor.

A cerimônia de posse contou com a presença de personalidades da capital e do Estado. Políticos, advogados, religiosos, empresários e alunos da UEA prestigiaram Cleinaldo durante o evento.

Para a estudante de medicina da universidade, Camila Monteiro, a reeleição do reitor traz novas esperanças para os acadêmicos.

"Confiamos no trabalho dele. A UEA subiu muito de nível na primeira gestão do Cleinaldo. Neste novo momento, esperamos ainda mais novidades", disse Camila.

Sobre o reitor

Cleinaldo tem 52 anos e é natural de Três Rios, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro reitor eleito na UEA, entre 2014-2018. Cleinaldo é doutor em medicina, pela Universidade de São Paulo. Ele também é mestre em cirurgia cardiovascular pela Universidade Federal de São Paulo. Na UEA, o novo reitor ingressou como professor da escola superior de ciências da saúde, em 2002.

Edição: Bruna Souza

