Prefeitura divulga serviços para feriado em Manaus

Manaus - Com o ponto facultativo da próxima segunda-feira, (30), decretado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, devido ao feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, o funcionamento de alguns serviços mantidos pelo município terão alterações em seus horários. Confira:



Serviços de Saúde



Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no sábado, 28/4, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário ampliado farão atendimento normalmente, das 8h às 12h. A Maternidade Moura Tapajóz, localizada na avenida Brasil, Compensa 1, zona Oeste, estará aberta 24 horas. Já SAMU 192 também irá manter o plantão 24 horas, atendendo as chamadas telefônicas de urgência.

Haverá atendimento normal na sala de vacinação da UBS José Rayol dos Santos – que está funcionando temporariamente nas dependências da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) -, por ser referência na vacinação antirrábica humana.

As demais UBSs, Policlínicas, Centros de Especialidades Odontológicas, Laboratórios, Farmácias Gratuitas e Centros de Atenção Psicossocial suspendem as atividades a partir de sábado, às 12h, retornando na quarta-feira, 2/5.

Galerias populares e Mercado Municipal

As Galerias dos Remédios, Espírito Santo e o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Centro; além do Shopping Phelippe Daou, na zona Leste, terão os horários alterados, segundo a Subsecretaria Municipal do Centro Histórico (Subsemch) durante o feriado do Dia do Trabalhador.

Na segunda-feira, 30/4, ponto facultativo para o município, o funcionamento é normal nos três centros de compras e no Mercado Municipal.

Já na terça-feira, 1º de maio, as Galerias Espírito Santo e dos Remédios, bem como o Shopping Phelippe Daou, estarão de portas abertas até às 13h. O Mercado Adolpho Lisboa encerra suas atividades ao meio-dia do feriado do trabalhador.

Limpeza



Em relação ao serviço de limpeza pública, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), informa que na segunda-feira, 30/4, as atividades de capinação, limpeza de igarapés, jardinagem e conscientização funcionam normalmente, enquanto, na terça-feira, 1º de maio, os serviços serão mantidos no ritmo de plantão de domingo.

