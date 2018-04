Veja vídeo: incêndio destrói três lanchonetes no interior do Amazonas

Anamã - Um incêndio atingiu uma lanchonete, no fim da manhã desta quinta-feira (26), no município de Anamã (a 199 km de Manaus). O sinistro aconteceu na avenida José Vidal de Oliveira, na esquina com a estrada Anamã Cuia. Ninguém ficou ferido.

A ocorrência foi atendida pelo 3° Grupamento de Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local, populares já estavam combatendo as chamas. Extintores da Escola Estadual Tancredo Neves, próximo à lanchonete, foram usados para apagar o fogo.

O fogo foi controlado por volta de meio-dia, mas antes de ser apagado, teria se espalhado para mais duas lanchonetes. Informações dão conta de que um curto-circuito na primeira lanchonete teria ocasionado o incêndio. Uma pá mecânica foi utilizada para derrubar o lanche e evitar que as chamas se alastrassem para outras residências.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação





