De novo: Bebê prematuro tem incubadora improvisada com balde em Lábrea

Lábrea - Um bebê prematuro internado no Hospital Regional de Lábrea (a 852 quilômetros de Manaus), foi colocado em uma incubadora improvisada com um balde e sacolas plásticas. Segundo uma parente da criança, que não quis ser identificada, o bebê está há dois dias à espera de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea.

Leia também: Alerta: FVS investiga mais de 300 casos de sarampo no Amazonas

No início da noite desta quinta, informações de que a criança havia morrido circularam pela internet, porém a informação não foi confirmada pela família. "Estamos em Manaus e ainda não conseguimos entrar em contato com a mãe do bebê em Lábrea", explicou.

Uma foto divulgada por Whatsapp, mostra a criança envolta por sacolas plásticas e com um balde servindo como incubadora. A família da criança pediu para que a imagem não fosse divulgada.

A reportagem do Em Tempo entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas que informou que ainda está apurando o caso.

Caso recente

Outro caso semelhante, também registrado em Lábrea, aconteceu no dia 10 de março deste ano. Um bebê internado no Hospital Regional do município morreu após ficar mais de 24 horas em uma incubadora improvisada com um balde.

O serviço de Unidade de Terapia Intensiva Aérea (UTI) foi solicitado porém a criança faleceu antes da chegada da aeronave.

Leia mais:

Nove presos de Humaitá são transferidos para Manaus

Veja vídeo: Incêndio destrói três lanchonetes no interior do Amazonas

Prefeitura divulga serviços para feriado em Manaus