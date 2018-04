Três pessoas ficam feridas após Kombi capotar 5 vezes na BR-319, no AM

Manaus - O capotamento de uma Kombi deixou três homens gravemente feridos em torno das 5h desta sexta-feira (27) no km 18 da BR-319 (Manaus - Porto Velho). Segundo a professora Joaniza Quirino, que ajudou no resgate dos acidentados, o acidente aconteceu depois que o motorista dormiu enquanto dirigia.

"Estava indo para a minha casa, em Careiro da Várzea (município distante 23 km de Manaus) quando várias pessoas com lanternas em mãos pediram para eu parar na estrada. Percebi que tinha algumas pessoas jogadas na rodovia e fiquei preocupada. Quando desci do carro, percebi que a situação era bem pior do que eu imaginava", relatou a mulher ao Em Tempo.

Ela conta que, dos três homens estirados na via, apenas um estava consciente e foi identificado como Jorge Santos. A segunda vítima era um senhor de idade que, segundo a testemunha, mal conseguia respirar. O terceiro homem era o motorista, que estava com fraturas expostas nos dois braços e na perna esquerda.



Moradores da zona Rural de comunidades no km 18 viram o acidente acontecer durante a madrugada de hoje, quando o céu ainda estava escuro. Disseram que o veículo capotou ao menos cinco vezes e estava no final do barranco. Eles ajudaram as vítimas a subir o terreno e as colocaram sobre a pista, esperando algum motorista passar e auxiliar no socorro até uma unidade de saúde mais próxima.

"Coloquei eles no meu carro e seguimos para o porto do Careiro da Várzea. De lá, acionei a lancha médica, que os levou para o porto da Ceasa, em Manaus. Soube que eles iriam para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste. Fiquei aliviada por ter passado no local logo depois do acidente, pois não havia ninguém de carro por perto", terminou.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas (Susam), responsável pela assessoria do HPS João Lúcio, para saber o estado de saúde das vítimas, mas ainda não foram divulgadas novas informações.

Em uma publicação compartilhada pela professora no Facebook, ela faz um apelo para que conhecidos dos acidentados façam o reconhecimento deles e procurem mais informações nas unidades de saúde em Manaus, para onde foram levados.

Edição: Isac Sharlon

