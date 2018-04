Empresa aerea passa a oferecer voos aos sábados para Parintins

| Foto: divulgação

Manaus - A partir do dia 5 de maio, a MAP Linhas Aéreas passa a oferecer voo de ida e volta para Parintins, município a 369 quilômetros de Manaus. Com viagens de duração média de 60 minutos, com essa disponibilidade de voo aos sábados, a companhia começa a operar diariamente no município.



Segundo o gerente de Revenue Management da MAP, Mauro Neto, esse já era um pedido dos clientes da companhia que costumam viajar para o município. As passagens podem ser compradas a partir de R$ 149,90 mais as taxas, e já estão disponíveis para compra no site da MAP

Festival de Parintins

Para o período do Festival de Parintins, que acontece de 29 de junho a 1º de julho, a companhia irá oferecer 28 voos extras para a ilha Tupinambarana. Serão 2.909 assentos a mais ofertados. Nessa época, a MAP costuma registrar aumento de cerca de 400% no fluxo de passageiros para Parintins. A MAP Linhas Aéreas estará com 56 voos no total, contando ida e volta, 3% a mais do que no ano passado.



A MAP Linhas Aéreas opera em 14 municípios do Amazonas e no Pará. No Amazonas, atende a capital, Manaus, além de Parintins.

