Homem com problemas mentais desaparece em Presidente Figueiredo

Manaus - Um homem de 41 anos está desaparecido desde o início do mês de abril deste ano. Francisco André Silva de Oliveira, que mora no bairro Compensa 3, Zona Oeste de Manaus, teria sido visto pela última vez em Presidente Figueiredo (a 126 km de Manaus).

Francisco sofre de problemas mentais. De acordo com a mãe dele, Gláucia Mendes da Silva, de 69 anos, o homem chegou a ser atendido no hospital de Presidente Figueiredo. “No dia seguinte, como eles não podem manter ninguém preso por lá, eles acabaram deixando ele sair. Depois disso, ninguém viu mais”.

O homem foi visto pela última vez na comunidade Rumo Certo, no quilômetro 137 da BR-174. Segundo a mãe, testemunhas o viram caminhar em direção à entrada da Reserva Indígena Waimiri Atroari, quase na fronteira entre os estados do Amazonas e de Roraima.

De acordo com a Gláucia Mendes, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado para fazer as buscas. “Disseram que ele entrou em um dos ramais, cansado e com a língua para fora. O Dia das Mães está chegando, meu filho está longe de mim, e meu coração está doendo”, relata Gláucia.

A família registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na 37ª Delegacia Interativa de Polícia, em Presidente Figueiredo. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Francisco, pode entrar em contato com a família pelo número (92) 9 9398-7615.

