Alerta: flutuantes em Manaus escondem riscos a banhistas

Manaus - É quase mística a conexão de um amazonense com as águas, principalmente, porque o Amazonas é cortado por muitos rios e seus afluentes. No entanto, no desejo de tentar conhecer e desbravar um território considerado como o "quintal de casa", o nativo da região ignora os perigos que se escondem nos rios e, consequentemente, nos balneários ao redor dele.

Os flutuantes são um dos pontos mais frequentados por banhistas que desejam se refrescar no calor de quase 40 graus. Em Manaus, esses estabelecimentos são mais frequentados na região do Tarumã e do Puraquequara.A reportagem do EM TEMPO esteve em algumas praias e flutuantes e flagrou situações perigosas. Troncos soltos; pedaços de árvores; jet-skis e lanchas muito próximas às praias; pessoas praticando stand up paddle (SUP) sem colete salva-vidas e crianças pulando de árvores no rio sem o acompanhamento de adultos foram algumas das situações registradas. Elas oferecem ameaças reais para quem banha nas águas escuras do rio Negro.

Perigo: É comum ver pessoas praticando SUP e embarcações muito próximas | Foto: Marcio Melo





Com a criação e expansão da Zona Franca de Manaus e consequente crescimento populacional, os manauaras passaram a procurar outras formas de lazer próximo ao rio Negro. A poluição dos igarapés que cortam a área central da capital amazonense foi outro ponto forte para migração dos banhistas. Eles deixaram de frequentar esses balneários, agora sujos, e conheceram um novo ambiente: os flutuantes.

Antes usados apenas pelos ribeirinhos, as casas em cima dos rios passaram a ter um papel fundamental para a economia e o lazer da população local. É possível se divertir, comer e beber em qualquer um desses estabelecimentos. Mas, os especialistas da área de segurança, alertam para os cuidados que os frequentadores devem ter para o fim de semana não virar uma tragédia.

A maioria dos banhistas ignoram o uso obrigatório do colete salva-vidas | Foto: Marcio Melo





Mas onde mora o perigo?

Para que os flutuantes possam estar em condições de funcionamento, eles precisam ter uma série de permissões concedidas pela Prefeitura de Manaus, como a licença sanitária, concedida pela Vigilância Sanitária (Visa); licença ambiental, concedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas); e a licença do Corpo de Bombeiros.

Os banhistas precisam ficar alertas sobre os perigos e descuidos na praias e flutuantes | Foto: Marcio Melo





Por incrível que pareça, ainda há locais em Manaus que não seguem todas as exigências feitas por órgãos estaduais e municipais para funcionarem com segurança. Para combater isso, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) realizam até este sábado (28) uma intensa ação de fiscalização nos flutuantes instalados na Bacia do rio Tarumã-Açu, no bairro Tarumã, zona Centro-Oeste de Manaus. Dez desses estabelecimentos foram flagrados sem licenciamento no primeiro dia da operação.

Os órgãos fiscalizam licenças ambientais e outorgas de direito do uso dos recursos hídricos de marinas, casas de show, hotéis, hosteis e balneários flutuantes. Também é realizado um levantamento das atividades desenvolvidas pelos empreendimentos, além de registrar os tipos de resíduos produzidos e a forma de descarte. .

Porém, mesmo que o flutuante esteja em situação regular perante os órgãos competentes, é preciso ficar atento à situação elétrica. Em 2017, a Eletrobras Amazonas Energia flagrou três conhecidos flutuantes em atividades irregulares - que podiam provocar, inclusive, a morte de banhistas.

Após denúncia, as equipes da concessionária encontram fios elétricos, provenientes de furto de energia, por baixo da água, na Praia Dourada e no Pontal do Tarumã, na Zona Oeste da capital. Qualquer um que tocasse nos fios, durante o banho no rio, poderia ser eletrocutado. Os fios foram retirados na ocasião, mas ainda há relatos do mesmo tipo de caso em outros pontos de Manaus.

Jet skis navegam em alta velocidade ao lado dos frequentadores dos flutuantes e adeptos do SUP | Foto: Marcio Melo





E a fiscalização?



Uma propaganda da Marinha do Brasil veiculada na televisão há alguns anos nunca fez tanto sentido: os carros são como as lanchas, as motos são como os jet-skis, e os pedestres como os banhistas. Com essa associação, os bombeiros dão destaque para outro ponto perigoso e que merece atenção: a proximidade dos jet-skis e lanchas nas áreas dos flutuantes. Geralmente, com som alto, mulheres bonitas e bebida liberada, as embarcações lotam a área das marinas, onde ficam localizados os flutuantes. A aproximação é inevitável, mas pode causar acidentes graves . Não é difícil encontrar um ou outro banhista, além de adeptos do SUP, bem próximo aos veículos náuticos .

A falta de equipamentos de segurança nos flutuantes acende outro sinal vermelho. Nesse caso, a fiscalização cabe à Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), que ainda verifica o ordenamento do espaço aquaviário, segurança da navegação e prevenção da poluição hídrica.

A aproximação das embarcações nos flutuantes e o excesso de passageiros chamam atenção | Foto: Marcio Melo





Visitantes inesperadas

Outras situações que costumam ser frequentes em flutuantes da capital, principalmente, na Praia Dourada, são os ataques de piranhas. Os relatos desses ataques são mais frequentes no período da seca do rio Negro, quando os animais são mais propensos a atacar. Foi o caso do jornalista Danilo Alves, que em agosto do ano passado, teve o dedão do pé mordido por uma piranha.

O profissional conta que tinha ido a um flutuante com amigos para passear e decidiu, de última hora, tomar banho no rio.

“Todo mundo estava brincando, então, eu resolvi cair na água e dar só um mergulho. Fiquei 5 minutos na água e nadei até uma boia. Nesse trajeto, senti a mordida no meu dedão”, relembra.

Danilo relata que se desesperou quando sentiu a mordida do animal. O medo era da região sangrar e atrair outras piranhas. “Eu imaginava que uma piranha tinha mordido meu dedo e nadei o mais rápido possível até a borda do flutuante. Fui atendido pelos socorristas e foi aí que descobri que já haviam acontecido outros ataques no local antes. Pior que, a equipe do flutuante não tinha dito nada sobre o assunto. Fiquei muito indignado com isso”.

Por ficarem próximo das marinas, é comum as embarcações encostarem nos flutuantes, na mesma região usada para banho | Foto: Marcio Melo





Quais são os cuidados necessários?

O major Janderson Lopes, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), explica que os cuidados mais importantes para os banhistas são saber nadar e utilizar, sempre que possível, colete salva-vidas.

"Existem flutuantes que servem como base para os praticantes de SUP. Essa última recomendação é essencial para que eles possam praticar o esporte em segurança", salienta Lopes.

Outro cuidado que os banhistas devem ter é com as crianças. "Criança é curiosa e gosta muito de brincar. Os adultos não podem perder o contato visual, porque em uma brincadeira, uma criança pode acabar empurrando a outra, cair na água e acabar se afogando. Por causa disso, os adultos devem sempre se manter por perto, sempre observando para que nada ruim aconteça", destaca o oficial.

Toda recreação precisa ser feita com segurança. Brinque, se divirta, mas com responsabilidade. Afinal, ninguém gosta de ir para um flutuante, e de lá acabar visitando um hospital.

