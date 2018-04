1º dia da Festa do Cupuaçu reúne 120 mil pessoas em Figueiredo, no AM

Presidente Figueiredo - A primeira noite da 28ª Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo (município distante 117 km de Manaus), mobilizou o público, que lotou a Praça da Vitória até o fim da noite de sexta-feira (27), mesmo com a dispersão momentânea causada pela chuva. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), aproximadamente 120 mil pessoas compareceram à abertura do evento.

Luan Santana foi a atração mais esperada da noite pela população, que em coro clamava pelo músico. O cantor sertanejo abriu a festa com um show que levou os fãs ao delírio, com efeitos especiais e um repertório que apresentou seus maiores sucessos musicais. É a primeira vez que o artista visita Presidente Figueiredo e, durante a apresentação, não escondeu a satisfação de estar na "Terra das Cachoeiras".

“Cantar no Amazonas é sempre um imenso prazer para mim, e um presente ainda maior é estar cantando no interior. Esse lugar tem uma energia muito forte. Chegar aqui e ver 100 mil pessoas cantando todas as minhas músicas é uma honra imensurável. Estou muito feliz por finalmente conhecer a terra de onde vem o cupuaçu”, declarou Luan Santana, enquanto degustava iguarias feitas a partir da fruta.

'Rainha do Cupuaçu'

Outro destaque da noite foi a apresentação das candidatas do concurso que escolherá a nova "Rainha do Cupuaçu". Reunindo concorrentes da sede da cidade, da Vila de Balbina e de outras localidades da Zona Rural, a disputa reuniu dez concorrentes que desfilaram trajes típicos com o objetivo de exaltar a beleza das cachoeiras da região. Elas passaram por um júri formado por profissionais do mundo da moda e da estética, renomados nacionalmente por seus trabalhos, e foram avaliadas pela beleza, simpatia e identificação com a cultura local.

Mesmo com a chuva que caiu na cidade, o show de Luan Santana animou o público presente no evento | Foto: Divulgação

Neste domingo (28), na grande final, apenas cinco candidatas disputam o título, além de um carro zero quilômetro e uma bolsa de estudos de ensino superior.

“Nós não estamos julgando só glamour. Essa é a oportunidade para as meninas da cidade se identificarem com o estereótipo de beleza delas e reafirmarem os traços amazonenses como pontos fortes a seu favor. Aqui nós vimos lindas nativas que, além de representarem a beleza da região, também desenvolvem diálogos sobre crescimento profissional e valorização regional”, destacou o jurado Nil Lima, estilista colaborador da marca de jeans Ellus.

Segurança

A operação de segurança organizada para o evento, que termina no dia 30 de abril, permitiu que mais de 100 mil pessoas aproveitassem a festa, sem nenhum registro de ocorrência policial. O efetivo formado por servidores da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e Cbmam, entre outros órgãos, reuniu mais de 200 agentes, com o objetivo de manter a ordem e a tranquilidade em todo o evento. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) coordena a equipe na missão de garantir um serviço de segurança pública ainda mais ativo e estruturado durante os próximos três dias de festa.

Neste domingo será eleita a nova Rainha do Cupuaçu | Foto: Divulgação

A chuva que caiu sobre a cidade no início da noite foi recebida pelo público como um presente de boas-vindas à edição anual da festa. Animados com a abertura do evento, o público movimentou a Praça da Vitória até as cinco da manhã, embalados pelo show de sertanejo romântico de Luan Santana e por outros ritmos como brega, funk e pop, trazidos por DJ's da cena local.



Sábado (28) – 2º Dia

No segundo dia da festa, o público vai poder curtir shows durante o dia todo. Com diversas atrações musicais e ainda a coroação da Rainha desta edição, o evento vai estar dividido em dois locais distintos da cidade.

A partir das 10h da manhã até as 17h30, pelo menos seis shows devem acontecer na corredeira do Urubuí, com muito forró, pagode, funk, pop e música eletrônica. A partir das 19h até as 4h da manhã de domingo (29), oito apresentações voltam a sacudir a Praça da Vitória, que deve ferver ao som da estrela nacional da noite, a cantora sertaneja Roberta Miranda.

Durante a final do concurso Rainha do Cupuaçu, as candidatas desfilam pela última vez ao júri usando traje de gala.

