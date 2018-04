Fake News: o perigo está nas mãos de todos

Só no mês de abril mais de 620 mil pessoas foram vítimas de fake news pelo WhatsApp (PSafe) | Foto: divulgação

Manaus - Com o advento da tecnologia, a sociedade mudou a forma de se comunicar. A instantaneidade passou a fazer parte das conversas, principalmente nas redes sociais, com isso as “vilãs” chegaram para confundir a todos. Elas são as chamadas notícias falsas ou Fake News, como ficaram conhecidas, que viralizaram rapidamente e podem pegar de surpresa os leitores mais desatentos.



As Fake News misturam situações conhecidas ou até mesmo compartilhadas na esfera pública. Segundo o Mestre em Comunicação, professor Luis Bei, esse é um termo novo para algo antigo.

“É possível, por meio de uma busca básica no Google Trends, notar que o termo começou a ser amplamente utilizado a partir de novembro de 2016, especialmente, por conta das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Entretanto, a circulação de notícias falsas é um problema que existe antes mesmo do surgimento da internet”, diz.

Avaliar as mensagens recebidas seja no Facebook, Twitter, Instagram, ou até mesmo no WhatsApp, é importante para que você não caia em golpes. O risco vai além do que somente propagar uma notícia falsa.

O advogado e pesquisador Adriano Fidalgo, conta que, as notícias falsas, possuem clara intenção de ludibriar o leitor. “Notícias falsas têm a intenção de propagar uma mentira ou induzir ao erro os receptores da mensagem, seja ela parcial ou total, buscando algum retorno financeiro ou não”.

Fake News durante eleições na mira

Em período eleitoral, conforme o advogado, vários casos surgem a fim de mobilizar grupos contrários. “Nas eleições anteriores, várias Fake News davam um contorno equivocado de um projeto de lei, com o intuito de induzir que o clamor popular fosse contra a qualquer novidade na legislação”.

Avaliar as mensagens recebidas seja no facebook, twitter, instagram ou até mesmo no WhatsApp é importante, principalmente para que não caia em golpes que vão além de propagar uma notícia falsa | Foto: divulgação

Depois de duas reuniões de treinamento para a eleição deste ano, uma em Brasília e outra em Cuiabá (MG), O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) decidiu que neste pleito irá elaborar ações de conscientização para que o eleitor possa identificar “Fake News”. Ainda no ambiente virtual, o tribunal vai estrear, uma parceria com Instagram e Twitter, para que o endereço de conteúdo com injúria, calúnia e difamação seja retirado do ar, em 24 horas, da mesma forma que aconteceu com o Facebook, no ano passado.

Além do TRE-AM, todos os representantes de tribunais eleitorais do Brasil, estiveram na reunião realizada, no mês passado em Mato Grosso, que abordou questões técnicas voltadas para a tecnologia. Na ocasião foram questionados assuntos como: “De qual forma será possível instruir o eleitor a não transmitir conteúdos falsos? Como orientar o internauta a buscar por sites que consultem os fatos? De qual maneira, podemos fazer o eleitor dar juízo de valor a sites com matérias e reportagens fidedignas? O encontro também contou com a participação de representantes do Google, além de desembargadores, corregedores, juízes federais e estaduais, funcionários da justiça Eleitoral e Ministérios Públicos Estaduais.

Selo de falsa notícia

Com a amplitude do campo digital, o TRE admite a impossibilidade de controlar 100% dos conteúdos publicados e sinaliza que uma das ideias que poderão ser adotadas neste pleito, pode ser um selo, que identifique determinada notícia como inverídica. Esta forma possibilitaria, por exemplo, que “fake News” apagada, fosse republicada novamente. O mecanismo de identificação permitiria que, ao olhar, o eleitor/internauta saiba reconhecer o conteúdo errôneo.

Quanto à questão tecnológica operacional, todos tribunais eleitorais do Brasil aguardam o Congresso Nacional votar na utilização do voto impresso nesta eleição. Caso, haja um parecer favorável, cerca de 5% dos votos, de cada sessão serão materializados e computados posteriormente na urna.

Pardal

Como a “boom” das “fakes News” se originou no começo do ano, nos pleitos anteriores, 2016 e 2017, a Comissão de Fiscalização e Propaganda do TRE, se concentrou em penalizar conteúdos ofensivos e irregulares. Esses controles aconteciam presencialmente em blitze e por meio do aplicativo Pardal, plataforma utiliza para as denúncias. No último pleito geral, este sistema registrou 259 reclamações. Já no pleito suplementar do ano passado, o número não chegou a 43 denúncias.

Alvos recentes

Recentemente, a ex-ministra Marina Silva foi vítima de “fake News”, que mentem ao informar que ela é analfabeta. Na realidade, ela se alfabetizou tarde, aos, 26, anos e se formou em História, pela Universidade Federal do Acre (UFA). Ela também tem uma especialização em teoria psicanalítica e em Psicopedagogia na Universidade de Brasília (Unb) .

Uber assaltante?

Mas não é só em períodos eleitorais que acontecem à disseminação de notícias falsas. Em Manaus, um caso chamou atenção no início do mês de abril e relatava que um motorista do Uber assaltava os clientes durante as corridas. A mensagem dizia: “Atenção: Se forem pedir Uber e vier um Fiat Idea branco, placa 3180, cujo motorista se chame Adilson, cancele a corrida. Este cara está assaltando os passageiros. Divulguem para seus amigos e familiares”.



A equipe do EM TEMPO recebeu a mensagem de um dos leitores pedindo que fosse feita uma reportagem sobre o caso, porém, ao pesquisar a informação, foi constatado que realmente existia um motorista assaltando, mas o mesmo havia sido preso em setembro de 2017, no Rio de Janeiro.

Casos como esse são vistos diariamente, devido à disseminação que uma notícia falsa consegue ter. Luis Bei conta que a linguagem usada nas notícias falsas se aproxima dos textos jornalísticos e publicitários. Essa forma de escrever ajuda na propagação das notícias.

“Existem elementos técnicos da redação jornalística, e até mesmo publicitária, com diversos ‘ganchos’ que auxiliam a proliferação dessas informações. Textos curtos, impactantes e muitas vezes imediatistas, possuem grande potencial de serem compartilhados, antes mesmo de as fontes serem checadas”.

Notícias falsas têm a intenção de propagar uma mentira ou induzir ao erro os receptores da mensagem | Foto: divulgação

O profissional explica que, as notícias falsas, no geral, possuem o mesmo padrão que facilita a identificação. “Títulos extremamente chamativos, atribuição da opinião de um especialista ou autoridade para atestar, como por exemplo “Cirurgião Fulano”, “doutor da universidade x”, “general ciclano” (que muitas vezes, pesquisando o nome dessa pessoa no Google, já descobrimos que ela não existe). Alguns outros fatores, como erros de português ou concordância verbal, etc”, também são notados.

O professor faz um alerta, “existem notícias falsas que são extremamente bem elaboradas, que dificultam o processo de verificação. A dica é sempre checar a fonte daquela notícia antes de compartilhar”.



A proximidade com o leitor também é um dos fatores que ajuda na proliferação das notícias falsas. Ainda no mês de abril, dois casos surpreenderam os pesquisadores da PSafe, empresa de segurança especializada em cibercrimes, por meio do aplicativo WhatsApp, hackers enviaram links maliciosos. Uma das mensagens era direcionada aos beneficiários do Bolsa Família e atingiu mais 600 mil brasileiros em menos de 24 horas.

O link malicioso era voltado aos beneficiários do bolsa família que ainda possuíam o cartão | Foto: Reprodução PSafe

O segundo caso enganou mais de 26 mil usuários do mensageiro em menos de 24 horas. O chamado, em forma de promoção, oferecia até R$ 70 em créditos em troca do compartilhamento de um link pelo app. O fato curioso é que, geralmente, é um amigo, um familiar ou conhecido quem envia esse tipo de mensagens. E por serem pessoas do ciclo social, quem recebe confia plenamente nas informações e continua compartilhando com outras pessoas. A notícia falsa viraliza e passa a ser dita como verdadeira.

O link malicioso oferecia R$70,00 em créditos de celular e ainda mostrava falsos comentários de ganhadores | Foto: Reprodução PSafe

Em um artigo divulgado pelo First Draft News, a autora Claire Wardle identifica sete tipos de notícias fakes:



1- Sátira ou paródia (sem intenção de fazer mal, mas tem potencial para enganar), geralmente são feitas por sites de humor;

2 - Falsa conexão (quando as manchetes, visuais das legendas não dão suporte a conteúdo). Você lê o título da manchete, mas não encontra conteúdo a respeito no texto;

3- Conteúdo enganoso (má utilização da informação para moldar um problema ou de indivíduo). Geralmente, utiliza-se de fatos que possam gerar comoção pública, mas que não existem;

4 - Conteúdo falso (quando o verdadeiro conteúdo é compartilhado com informações falsas contextuais). Nesse caso, muda-se toda a situação do fato;

5 - Conteúdo de impostor (quando fontes verdadeiras são forjadas com conteúdo falso). Os mais usados, neste caso, são órgãos públicos para dar confiabilidade ao material associado à uma falsa fonte;

6- Manipulações de conteúdo (quando informação genuína ou imagens são manipuladas para enganar, como fotos adulteradas);

7 - Conteúdos fabricados (conteúdo novo é 100% falso, projetado para enganar e fazer mal).

Encontrar os criadores de notícias de falsas é uma tarefa difícil, por isso, não compartilhe nada sem ter certeza da fonte | Foto: divulgação

Apesar de ser difícil identificar os autores de notícias falsas, o advogado Adriano Fidalgo conta que, de um modo geral, quem cria uma fake news pode ser enquadrado no Código Penal, o Código Eleitoral, no Marco Civil e na Constituição Federal



“A nossa Constituição Federal salvaguarda a liberdade de expressão, contudo, veda o anonimato, de modo que, uma Fake News sem um perfil real já tem a sua legitimidade que pode ser contestada. Dependendo do conteúdo, incorrerá ao criador os crimes contra a honra, por meio de calúnia, injúria e difamação - que contêm no Código Penal e os seus correspondentes também no Código Eleitoral, conforme a Lei 12.891/13”.



Em suma, não há uma legislação específica que penalize as Fake News. “Há projetos de lei tramitando sobre o assunto no Congresso Nacional. Há juristas que defendem a criminalização, mas a maioria entende ser muito difícil identificar os criadores e todos os que repassaram a informação”, finaliza Fidalgo.

De um modo geral, a quem cria uma fake news, serão aplicados o Código Penal, o Código Eleitoral, o Marco Civil e a Constituição Federal | Foto: divulgação





Para não cair nas Fake News, Luis Bei, deixa uma dica:

" É imprescindível checar a fonte de todas as informações que compartilhamos, especialmente as que representarem um grande evento ou uma notícia que poderia mudar o curso de uma investigação, de uma eleição, etc. Algo dessas proporções com certeza seria noticiado pela mídia tradicional. Minha dica portanto, é tentar manter um crivo pessoal de informações compartilhadas e sempre que encontrar algo fora do comum, buscar se informar sobre " Luis Bei, Mestre em Comunicação

