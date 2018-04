Conheça as candidatas ao título de Rainha da 28ª Festa do Cupuaçu

Presidente Figueiredo - Na noite deste sábado (28), dez candidatas que disputam o concurso Rainha do Cupuaçu farão a última apresentação em busca da coroa. A grande vencedora receberá o título de mulher mais bela de Presidente Figueiredo (AM). Elas disputam, além da coroa, um carro zero quilômetro e uma bolsa de estudos integral em uma universidade.

O concurso reúne concorrentes que moram tanto na sede da cidade, quanto em localidades da zona rural do município. Neste ano, a disputa será definida entre Andreza Santos, Herwillyn Sicsú, Jéssica Nery, Thaís Silva, Poliana Fernandes, Déborah Andrade, Juliana Pacheco, Mylena Modesto, Dayane Falcão e Monique Mouser.

Cada uma das meninas representa uma cachoeira de Presidente Figueiredo e, durante a grande final, desfilarão em trajes típicos e de gala. Antes da decisão final do júri, será revelada a candidata que conquistou o título de Miss Popularidade, a partir de enquete pela internet. A escolhida ficará entre as cinco finalistas.

Conheça as candidatas à Rainha do Cupuaçu:

Andreza Carneiro Santos

A estudante Andreza Santos, de 19 anos, conta que se inscreveu por incentivo da família e dos amigos | Foto: Divulgação





Representando a Cachoeira das Araras, a estudante de 19 anos conta que se inscreveu por incentivo da família e dos amigos, além de ser um sonho que ela alimenta há, pelo menos, quatro anos. Neste ano, ela decidiu superar o medo e a timidez para concorrer a coroa do festival.

“Se Deus permitir, tudo vai dar certo. Fui surpreendida, recebi apoio de todos os lados, até de quem nunca imaginei e, sem dúvidas, isso já me faz vencedora. O sentimento de gratidão é tão grande que quase não cabe em mim”, externou a jovem.

Dayane da Silva

Dayane da Silva conta que já se prepara há algum tempo e aposta no seu carisma para chegar até a final | Foto: Divulgação





Entre as mais novas do concurso, com apenas 17 anos, a figuereidense é estudante na sede da cidade e, participando pela primeira vez do concurso, representa a cachoeira do Mutum. Ela conta que já se prepara há algum tempo e aposta no seu carisma para chegar até a final.

“Além de graça e beleza, é fundamental ter humildade e simpatia. Estou apostando no meu potencial e contando com o apoio da minha família e amigos para conseguir meu objetivo”, disse.

Deborah de Souza Andrade

Deborah Andrade também participa da disputa pela primeira vez | Foto: Divulgação





Candidata mais jovem do concurso, a estudante de 16 anos representa a Cachoeira do Santuário e também participa da disputa pela primeira vez. Moradora da Vila de Balbina, a participante conta que a humildade é sua principal característica.

“O apoio dos meus amigos e familiares tem tornado toda essa experiência mais incrível ainda. Com humildade, espero levar o título de rainha desse ano para a minha comunidade na Vila de Balbina”, declarou Deborah.

Herwillyn Sicsú

Hermillyn não esconde a vontade de ganhar a premiação | Foto: Divulgação





A servidora pública de 22 anos representa a cachoeira Sussuarana. De acordo com ela, os desafios movem a sua vida. Ela não esconde a vontade de ganhar a premiação e reitera que a família e os amigos têm sido o suporte para que ela alcance seu objetivo.

“Além da beleza, é necessário carisma, humildade, e saber que esse concurso é, acima de tudo, para representar as belezas do nosso município. Estou apostando tudo! Todo o meu tempo, todo o meu esforço, cada hora do dia, estou focada para vencer”, confirmou a modelo.

Jéssica Moreira Nery

Jéssica Moreira Nery disse que é persistente e quer ajudar os pais com a premiação | Foto: Divulgação





A funcionária pública de 24 anos conta que o motivo pelo qual está na disputa é para ajudar seus pais com a premiação. Representando a Cachoeira da Onça, ela conta que é a terceira vez que concorre à coroa. Ela afirma que a persistência sempre devolve bons frutos. Ainda de acordo com a jovem, este ano deve ser a melhor edição do concurso, por conta da grande estrutura preparada para a Festa do Cupuaçu.

“Acredito que esse será um dos melhores concursos que Presidente Figueiredo já viu. Minha família tem sido de extrema importância nessa trajetória e também todos os meus amigos e patrocinadores”, concluiu a participante.

Juliana Pacheco

Juliana Pacheco acredita na força de sua personalidade para levar o título | Foto: Divulgação





Representando a Cachoeira dos Botos, a estudante de 23 anos acredita que o concurso é uma porta que abre possibilidades de crescimento profissional. É a primeira vez que ela participa do concurso e acredita na força de sua personalidade para levar o título de Rainha da Festa do Cupuaçu para casa.

“Minha família tem sido meu maior alicerce, oferecendo força, apoio e segurança. Uma rainha se constrói pela força daqueles que estão com ela. E eu tenho o orgulho de dizer que minha família unida em prol dessa causa é por si só uma grande vitória”, afirmou Juliana.

Monique Mouser

Monique Mouser também aposta no concurso pela primeira vez | Foto: Divulgação





Representante da Cachoeira dos Pássaros, a estudante de 22 anos não esconde o nervosismo pela fase eliminatória do concurso, mas entende o processo como uma sensação saudável, tendo em vista que é a primeira vez que participa do concurso. Apesar do “frio na barriga”, ela conta que medita para manter o equilíbrio dos sentimentos e para que tudo dê certo.

“Simpatia, humildade, determinação e equilíbrio, principalmente, é o que garante uma disputa gloriosa!”, opinou.

Myllena Modesto

Myllena Modesto tem apenas 20 anos e representa a cachoeira Iracema | Foto: Divulgação





Com apenas 20 anos, a jovem que representa a cachoeira Iracema, atua no mercado de trabalho como auxiliar administrativa e acredita que a inteligência é uma qualidade tão importante quanto a beleza no concurso. Ela conta que o apoio da família é o principal incentivo pela busca do título.

“É a primeira vez que participo do concurso e decidi entrar por minha família acreditar em mim e incentivar o meu potencial. Representar o meu município nesse concurso é abrir possibilidades maravilhosas para o meu futuro”, declarou.

Poliana Fernandes

Poliana Fernandes agarrou a chance da disputa com todas as forças | Foto: Divulgação





Com 18 anos, a estudante que vem da Vila de Balbina marca sua estreia na disputa pelo título, representando a cachoeira da Neblina. A jovem afirma que o concurso é a possibilidade de melhoria de vida e, por isso, agarrou a chance da disputa com todas as forças.

“Acredito que para vencer o concurso não basta ter somente beleza e atributos físicos. É preciso ser uma mulher inteligente, ter opinião, personalidade e atitude. É nisso que estou pensando, ser eu mesma, sem mais e nem menos. Determinação e foco”, ressaltou.

Thaís da Costa Silva

Thaís da Costa Silva enfrenta a disputa pela segunda vez | Foto: Divulgação





Representando a cachoeira das Orquídeas, a estudante de 17 anos conta que realiza um sonho de infância ao participar do concurso Rainha do Cupuaçu. É o segundo ano que ela está concorrendo e, por isso, conta com a experiência do ano anterior para driblar as outras concorrentes.

“Desde pequena, assisto a escolha da Rainha aqui na minha cidade e para mim é um sonho um dia poder usar essa coroa. Sem o apoio dos meus familiares e amigos, eu não estaria concorrendo novamente. É por causa deles que tenho força para estar aqui”, afirmou.

| Autor: Divulgação