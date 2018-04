Imigrantes, antes doutores na Venezuela, são operários em Manaus

Manaus — Longe da pátria e da família, centenas de venezuelanos tentam recomeçar a vida na capital amazonense. Muitos conseguiram estabilidade com a ajuda de outros conterrâneos, mas a grande maioria ainda luta diariamente com anseio de ajudar as famílias, que estão sofrendo com a instabilidade política, por meio, da ditadura do presidente Nicolás Maduro e a economia defasada do país natal.

Um desses casos ocorre com o universitário Luís Miguel, 23, que precisou abandonar o quarto período do curso de engenharia de sistema, em Maturín, no estado de Monagas. Em meio à fuligem, dentro de um galpão sem ventilação, com uma temperatura de quase 40ºC, o jovem trabalha há uma semana com outros três venezuelanos, entre eles o amigo Ibranyer Jesus Rodriguez, empacotando carvão em uma empresa, no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. Nesse período os imigrantes embalaram cerca de 10 mil unidades, cada pacote equivale a R$ 0,10, o que deve render R$ 250 para cada um.

Bilíngue, a jovem universitária Ariana Ruiz, de 22 anos, conseguiu uma vaga na recepção do hotel | Foto: Ricardo Oliveira





Luís ainda relatou, que mesmo sendo um serviço insalubre, tem a expectativa de receber um valor a mais. “O dono da empresa informou primeiramente que pagaria R$ 0,15 por pacote, estamos aguardando sair o pagamento. Mas só em saber que estou trabalhando honestamente, é gratificante”, disse o imigrante.

O universitário está morando em um abrigo cedido pela Igreja Católica, no mesmo bairro onde trabalha. No total, 36 venezuelanos estão alojados no local. Pela dificuldade de conseguir um bom emprego, o jovem planeja seguir viagem até à região Sul do Brasil. “Estou juntando dinheiro para pegar a estrada. Quero ir para Porto Velho e depois seguir até Porto Alegre, pois acredito que lá existe menos concorrência de venezuelanos, e deve ser mais rápido para conseguir serviço para ajudar minhas irmãs e minha mãe”, contou o venezuelano.

Em todo o Brasil, segundo estatísticas da Superintendência da Polícia Federal enviada ao EM TEMPO, 829 venezuelanos pediram refúgio no país em 2015, seguido de 3,3 mil em 2016 e 7,6 mil em 2017. Os dados referentes aos pedidos de refúgio do ano de 2018 ainda não foram contabilizados. Ainda segundo a PF, desses mais de 7 mil imigrantes, 57,93% são do sexo masculino.

Muitos conseguiram estabilidade com a ajuda de outros conterrâneos, mas a grande maioria ainda luta diariamente | Foto: Ricardo Oliveira





Nível Superior

Imigrantes que um dia já exerceram cargos conceituados hoje tentam superar a escassez que a República Bolivariana enfrenta e enxergam a Paris dos Trópicos como a cidade da esperança. Formada em administração, a venezuelana Yani Ardila, 45, que superou vários obstáculos durante um ano morando em Manaus, atualmente consegue ajudar a família trabalhando como ajudante de lavanderia no Hotel Holiday Inn, na Zona Sul da cidade.

“Em 2016 fui despedida da empresa, onde trabalhava na Venezuela, depois comecei a trabalhar como diarista, mas as coisas ficaram difíceis no meu país, e fiquei um bom tempo desempregada. Estou há um ano em Manaus. Aqui já trabalhei vendendo bombons nas ruas e lavando pratos em restaurantes. Descobri a vaga de camareira no hotel e mandei um e-mail, fui chamada e depois de prestar alguns serviços temporários acabei contratada. Graças a Deus, hoje consigo ajudar minha família na Venezuela, todos os dias tenho saudade deles, mas recebo forças das pessoas que conheci aqui em Manaus”, disse Ardila.

Relações Internacionais

Outros três venezuelanos que trabalham no hotel, são exemplos de superação. A jovem universitária Ariana Ruiz, 22, estava cursando o último período de relações internacionais, em Caracas. Filha de um médico e de uma funcionária pública, ela veio a Manaus após a faculdade, onde estudava fechar devido à crise. Bilíngue, a jovem conseguiu uma vaga na recepção do hotel, após atender um cliente em um restaurante, onde trabalhava como caixa e garçonete. “O cliente era americano e só falava em inglês, ninguém no restaurante conseguiu atendê-lo, me aproximei e consegui falar com ele. No dia seguinte, ele retornou ao restaurante e me apresentou à gerente do hotel, que me fez a proposta de emprego”, conta. Ruiz, ainda disse que pretende voltar a estudar e desbravar o Brasil. “Agradeço muito a empresa onde trabalho, almejo conhecer outras cidades e ter novas experiências. Temos que contar com a sorte e nos esforçar para ir além”, contou a jovem.

Gerente

Para oferecer qualidade de vida ao filho de 11 anos e à mãe, que precisava de medicamentos para o tratamento do câncer de mama, a gerente de qualidade, alimentos e bebidas Fontaniella Molero veio para Manaus a convite da gerente geral da rede hoteleira. Hoje ela está estabilizada na capital e relata viver uma vida nova. “Posso oferecer um plano de saúde à minha mãe. Meu filho estuda na rede pública e moro em uma casa segura. Coisas que seriam inviáveis conceder à minha família na Venezuela”, contou a profissional, que também conseguiu ajudar o amigo, o chefe de cozinha Xavier Medina. “Já conhecia o trabalho do Xavier, quando abriu uma vaga aqui no hotel, tive o prazer de convidá-lo, pois é excelente profissional”, disse.

Balconista

A pedagoga Ester Estefânia Flores de Nascimento, 37, que atualmente trabalha como balconista em uma padaria, afirma que deixou vários bens na Venezuela para tentar uma vida nova no Amazonas. “Trouxe minha filha de 14 anos, meu marido chegou recentemente a Manaus, e estamos morando alugado no bairro Coroado. Passamos por várias histórias até chegar aqui na cidade”, afirma a venezuelana.

Posicionamento

De acordo com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, Manaus está aberta para acolher aos irmãos venezuelanos, desde que haja contrapartida fixa e contínua em recursos financeiros do Governo Federal, uma vez que os recursos municipais são limitados e investidos primeiramente nas soluções e melhorias na qualidade de vida do povo de Manaus. “Apesar da solidariedade aos refugiados venezuelanos, Manaus tem prudência no novo acolhimento para que não haja prejuízos à população”, disse o prefeito de Manaus.

