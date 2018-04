Mulher perde bebê após maternidades do Amazonas recusarem atendimento

Manaus - Lucineide de Souza Ferreira, de 24 anos, grávida de 9 meses e 4 dias, perdeu o bebê após percorrer três maternidades de Manaus neste sábado (28). Segundo a família dela, a gestante teve o atendimento negado nas duas primeiras unidades de saúde e, quando chegou na Ana Braga, na zona Leste, a criança já estava morta em seu útero.



De acordo com a irmã da grávida, Luciane de Souza Ferreira, que acompanhou Lucineide durante as tentativas de atendimento, a criança estava prevista para nascer entre os dias 24 e 25 de abril. Entretanto, ela foi impedida de dar à luz pelas equipes médicas do Instituto da Mulher e da Balbina Mestrinho. O argumento seria de que a grávida ainda não estaria em trabalho de parto. O bebê, que se chamaria Nicolas, era o primeiro filho da jovem.

“A gente procurou o Instituto da Mulher e a Balbina Mestrinho, mas todos disseram que ela não estava em trabalho de parto. Ela estava com nove meses e quatro dias e ninguém queria assumir a cesariana dela. O médico que cuidava dela já tinha indicado que ela teria o bebê por cesariana, mas ninguém queria aceitar. Isso é um absurdo”, disse Luciane.

De acordo com a irmã da parturiente, os médicos da Maternidade Ana Braga também se recusaram a atender a grávida alegando superlotação da unidade, falta de leitos e ausência de cirurgiões para fazer o procedimento cirúrgico.

“Eles disseram que não tinha médico e que era para nós nos sossegar. Isso porque ainda não estava no tempo da criança nascer. Teve uma mulher que não aceitou o documento do obstetra da minha irmã, que dizia que o parto tinha que ser uma cesariana, devido aos riscos. Mas, ela não aceitou e o bebê morreu dentro da minha irmã”, disse Luciane, que ainda relatou uma visita anterior à unidade citada.

“Todos disseram que ela só ia ter o bebê no dia 28 (neste sábado). No entanto, três dias antes nós estivemos aqui na maternidade. Minha irmã chegou se tremendo toda e disse que estava sentindo muita dor. Eles falaram para ela que isso era normal. Eu acho que foi nesse dia que a criança morreu. Eles sugerem que a criança está com três dias de morta na barriga dela, mas nós não acreditamos. Eles não atenderam minha irmã quando era pra atender. Só vieram atender agora”, conta. Lucineide de Souza Ferreira somente foi para o centro cirúrgico às 16h deste sábado, após a família fazer reclamações para a direção da maternidade.

"Chegamos aqui e ainda pegamos um chá de cadeira de quase três horas. Minha irmã esse tempo todo sentindo dores, isso é um desrespeito com o cidadão. Além de perder um filho, ela ainda foi tratada desse jeito. A Lucineide era pra ser atendida umas 13h e isso não aconteceu. A gente quer ver o corpo da criança e eles não deixam", disse

Susam

A reportagem enviou e-mail e entrou em contato por telefone com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Saúde do Amazonas (Susam), mas não obteve respostas do órgão. Assim que os questionamentos forem respondidos, a matéria será atualizada.

