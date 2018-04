Veja como será o atendimento em hospitais do AM durante feriado

Manaus - As unidades de urgência e emergência da rede estadual de saúde funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, durante o ponto facultativo decretado pelo Governo do Amazonas, nesta segunda-feira (30) e na terça-feira, feriado de 1º de Maio (Dia do Trabalhador). 25 unidades estarão abertas para atender a população.

Estarão funcionando os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, os sete prontos-socorros e as sete maternidades, além do serviço de emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. Os SPAs possuem infraestrutura para o atendimento de urgências e emergências de baixa complexidade, como mal estar súbito, pequenos ferimentos e cefaleia (dor de cabeça). Os casos mais graves devem ser encaminhados aos prontos-socorros. As maternidades ofertam o atendimento às mulheres gestantes.

Nas unidades que atendem com consulta agendada – como é o caso dos serviços ambulatoriais das unidades do Centro de Atenção à Melhor Idade (Caimi) e do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic), Policlínicas e Fundações –, não haverá atendimento no feriado prolongado. O funcionamento destes serviços será retomado na quarta-feira (02/05), a partir das 7h.

Unidades que estarão funcionando 24h (para atendimento de urgência e emergência):

Serviços de Pronto Atendimento (SPAs e UPA)

· SPA Alvorada – Avenida Lóris Cordovil, s/n, Alvorada 1

· SPA Coroado – Avenida Beira Mar, Nº 122, Coroado

· SPA Zona Sul – Rua Bento José de Lima, Nº 33, Colônia Oliveira Machado

· SPA Joventina Dias – Rua T-6, n.º 33, Compensa 3

· SPA Eliameme Mady (Zona Norte) – Av. Samaúma, s/n, Monte das Oliveiras

· SPA São Raimundo – Praça Ismael Benigno, s/n – São Raimundo

· SPA José Lins (Redenção) – Rua Maracanã, s/n – Redenção

· SPA e Maternidade Antônio Aleixo – Alameda Cosme Ferreira, km 14, Col. Antônio Aleixo

· SPA Danilo Corrêa – Avenida Noel Nutels , s/n, Cidade Nova 1

· UPA Campos Salles – Rua Campos Salles, s/n – Tarumã

Prontos-Socorros Adultos

· Pronto-Socorro 28 de Agosto – Rua Recife, Nº 1581, Adrianópolis

· Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Machado – Alameda Cosme Ferreira, s/n, Aleixo

Adulto e infantil

· Pronto-Socorro Platão Araújo – Avenida Autaz Mirim, s/n – Jorge Teixeira

· Pronto-Socorro da Zona Norte – Avenida Raimundo Vital de Mendonça, Colônia Terra Nova (área da antiga Expoagro)

Infantis

· PS da Criança da Zona Leste – Alameda Cosme Ferreira, s/n, Aleixo

· PS da Criança da Zona Sul – Rua Codajás, Nº 26, Cachoeirinha

· PS da Criança da Zona Oeste – Avenida Brasil, s/n, Compensa 1

Maternidades

· Ana Braga – Alameda Cosme Ferreira, s/n – São José 1

· Balbina Mestrinho – Rua Duque de Caxias, s/n – Praça 14

· Nazira Daou – Avenida Camapuã, 108, Q/316, Núcleo 9, Cidade Nova 2

· Azilda Marreiro – Avenida Samaúma, s/n, Monte das Oliveiras – Galiléia 2

· Alvorada – Rua 07, s/n – Alvorada I

· Instituto da Mulher Dona Lindu – Avenida Mário Ipiranga Monteiro, 1581, Adrianópolis

· Chapot Prevost – Estrada do Aleixo, km 16 – Colônia Antônio Aleixo

Outros



· Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro – Avenida Constantino Nery, 4307 (Chapada)

Leia mais:

Assaltantes simulavam acidente na BR-174 em busca de vítimas, no AM

Roberta Miranda emociona multidão na 2ª noite da Festa do Cupuaçu

Imigrantes, antes doutores na Venezuela, são operário em Manaus