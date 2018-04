Em disputa acirrada, Figueiredo escolhe a nova Rainha do Cupuaçu

Presidente Figueiredo - Após semanas de preparação e ansiedade, neste sábado (28), o público finalmente pôde conhecer a nova Rainha da Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo (AM). A escolhida foi Jéssica Nery, de 24 anos de idade. É o terceiro ano seguido que ela tentava o título e a persistência valeu a vitória.

A disputa que inicialmente reunia 16 candidatas passou por duas fases eliminatórias e, por fim, levou ao júri as cinco meninas mais bem preparadas para o posto. A representante da Cachoeira da Onça chegou até o final do concurso sustentando sua estratégia de vitória em recursos que iam além da beleza. Ponderada ao falar de assuntos como, responsabilidade ambiental e identificação cultural, Jéssica reiterou que participar do concurso tem sido um processo de amadurecimento.



“Nessa jornada aprendi que ganhar um concurso de beleza exige bem mais que preocupações estéticas, mas é uma preparação que envolve compromissos e responsabilidades que acabam moldando nosso modo de pensar e, consequentemente, nos dá novas oportunidades de direções e metas profissionais”, declarou a nova Rainha do Cupuaçu.

A vencedora do concurso velou, além da coroa, um carro zero quilômetro | Foto: Divulgação







A vencedora do concurso velou, além da coroa, um carro zero quilômetro, uma bolsa de estudos em uma universidade e um ano de academia gratuito. Agora, ela segue, durante o ano de reinado, cumprindo uma agenda de atividades, representando o município em eventos socioculturais.

Leia também: Roberta Miranda emociona multidão na 2ª noite da Festa do Cupuaçu



O próximo concurso de beleza que Jéssica Nery deve voltar a disputar é o Miss Amazonas, em março de 2019, onde a modelo levará a bandeira de Presidente Figueiredo para enaltecer a beleza local do município e concorrer ao título de mulher mais bonita do Amazonas.



A banca julgadora foi formada por profissionais do mundo da moda. O júri levou em conta aspectos como a desenvoltura na comunicação, a relação de identificação das meninas com Presidente Figueiredo, e o traje de gala desfilado durante a noite da decisão.

O próximo concurso de beleza que Jéssica Nery deve voltar a disputar é o Miss Amazonas | Foto: Divulgação







Premiações



Em segundo e terceiro lugar ficaram, consecutivamente, as candidatas Dayane Falcão (17) e Myllena Modesto (20), que também puderam fazer seu último desfile em agradecimento ao júri e ao público, recebendo o reconhecimento do prefeito e vice-prefeito de Presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça e Mário Abrahão, durante a cerimônia.



Além das faixas de Primeira Princesa para o 2º lugar, e Segunda Princesa para o 3º lugar, as meninas também foram premiadas pelo concurso. Dayane Falcão, que representou a Cachoeira do Mutum, ganhou uma moto zero quilômetro e seis meses de academia gratuitos. E Myllena Modesto, representante da Cachoeira de Iracema, recebeu a reforma de um quarto com direito a troca de toda a mobília e nova decoração.



Miss Simpatia



Além da formação do pódio, mais uma candidata foi premiada na categoria Miss Simpatia. A votação ocorreu entre as próprias participantes, que escolheram uma candidata entre as dez que disputavam a coroa para receber o título.



Representando a Cachoeira da Neblina, Poliana Fernandes, com apenas 18 anos, marcou sua estreia no concurso sendo eleita a Miss Simpatia pelo grupo de concorrentes. A moradora da Vila de Balbina trouxe da comunidade o carisma necessário para encantar o concurso.



Poliana também foi premiada com um vale compras que dá a ela o direito de escolher três looks completos em uma loja de alta moda.

| Autor: Divulgação





Leia Mais



Festa do Cupuaçu deve injetar R$ 14 milhões, em Presidente Figueiredo

Conheça as candidatas ao título de Rainha da 28ª Festa do Cupuaçu

1º dia da Festa do Cupuaçu reúne 120 mil pessoas em Figueiredo, no AM