Produtores rurais lutam pela pavimentação da AM-174

Manaus - Produtores rurais dos municípios de Apuí, Novo Aripuanã e Manicoré, no interior do Amazonas, se unem para exigir do governador, Amazonino Mendes, a pavimentação da rodovia estadual AM-174 e melhoria dos ramais. Segundo a denúncia recebida pelo Em Tempo, as condições das estradas são quase intrafegáveis, o que muitas vezes dificulta ou impede o escoamento da produção agrícola e pecuária na região do Sul do Estado.

Ao todo, são cerca de 100 produtores rurais, que se uniram para colocar outdoors em diversos pontos da capital amazonense. Segundo o empreendedor Ivan Pedroza, o grupo deve tentar uma reunião com o governador Amazonino Mendes com o objetivo de estabelecer um compromisso do Governo de sanar a problemática nesta região do Amazonas.

Leia também: Imigrantes, antes doutores na Venezuela, são operários em Manaus

A situação da AM-174 já foi exposta por deputados este ano na Aleam | Foto: Divulgação

"O faturamento só com a comercialização de bovinos ultrapassa R$70 milhões por ano. É uma cifra considerável e que está sendo prejudicada pelas péssimas condições em que a rodovia se encontra", afirma Ivan. "É necessária essa atenção porque o agronegócio vem transformando a região em uma nova fronteira de desenvolvimento". Segundo ele, além do problema de pavimentação, a falta de energia é outro fator que dificulta a vida dos produtores rurais da rodovia estadual.

Ao longo da AM-174, que liga os municípios de Apuí e Novo Aripuanã, é possível encontrar diversos obstáculos para os veículos dos produtores. Em alguns pontos, o caminho chega a ser intrafegável para caminhões de grande porte e com carregamentos, principalmente em pontes precárias e improvisadas. Com as chuvas, trafegar na via se torna ainda mais problemático.

Na região da AM-174, o faturamento bovino ultrapassa R$ 70 milhões | Foto: Divulgação

Em fevereiro deste ano, parlamentares como os deputados estaduais Luiz Castro (Rede) e David Almeida (PSD) chamaram a atenção do poder público sobre a situação da rodovia. De acordo com Luiz Castro, a prefeitura do município de Apuí tem trabalhado na recuperação de parte dos 900 km de estradas vicinais utilizando recurso próprio.

No dia 7 de fevereiro, após pressão realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o governador Amazonino Mendes autorizou a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) a realizar estudos técnicos e econômicos a fim de recuperar a ponte sobre o rio Aracu. “De posse desses dados, determinamos a imediata elaboração do projeto básico essencial para a realização do processo licitatório. A partir daí será contratada a empresa especializada para proceder a recuperação da ponte”, informou o secretário executivo da Seinfra, engenheiro Fernando Elias.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Fake News: o perigo está nas mãos de todos

Mulher perde bebê após maternidades do Amazonas recusarem atendimento

Em disputa acirrada, Figueiredo escolhe a nova Rainha do Cupuaçu