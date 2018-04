Três pessoas ficam feridas em acidente na BR-174, no Amazonas

Veículo estava a caminho da Festa do Cupuaçu, quando aquaplanou e colidiu contra uma árvore no km 972 da rodovia federal | Foto: Divulgação

Manaus - Um carro colidiu contra uma árvore na BR-174 e capotou próximo do km 972 (antigo km 100) na tarde deste domingo (29). O veículo modelo Celta, de cor prata e de placas OAB-5818, estava a caminho da Festa do Cupuaçu, típico festejo do município de Presidente Figueiredo. As três pessoas que estavam no carro ficaram lesionadas e foram encaminhadas ao hospital do município.

Um homem de 26 anos e duas mulheres, sendo uma de 34 anos e outra de 31 anos, estavam no veículo quando o carro aquaplanou e o motorista perdeu a direção, colidindo com uma árvore.



Segundo informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (BPTran), a árvore impediu que o veículo caísse no lago, localizado a poucos metros do local em que o veículo parou. Após teste do bafômetro , constatou-se que Michelle, a mulher que dirigia o carro, não estava alcoolizada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros retiraram as vítimas das ferragens. Uma enfermeira, que passava pelo local, viu o acidente e realizou ações de primeiros-socorros nas vítimas. Em seguida, as vítimas foram levados ao hospital de Presidente Figueiredo.

