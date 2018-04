Avião que voltava de missão evangélica cai em Nova Olinda do Norte

Nova Olinda do Norte – Um hidroavião caiu na comunidade Cristo Rei, no município de Nova Olinda do Norte (a 135 km de Manaus) na manhã desta segunda-feira (30). Segundo informações da Polícia Militar do Amazonas, apenas duas pessoas ficaram feridas. O número total de pessoas dentro do avião ainda não foi informado.

De acordo com moradores do município, o motivo da queda seria o mau tempo que fazia no momento em que a aeronave passava pelo local. Também há relatos de falha mecânica, mas não foram confirmados por fontes oficiais.

Segundo a PM, por volta das 7h, os policiais receberam um chamado sobre a queda de um avião na região rural do município. Ao chegar no local, que era de difícil acesso e em meio a mata fechada, a corporação não conseguiu identificar o prefixo da aeronave pois, no pouso forçado, a parte dianteira e traseira do hidroavião foi destruída.

As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital do município. | Foto: Divulgação

Ainda de acordo com informações da PM, um dos passageiros era um pastor evangélico que estava em uma viagem missionária e retornava para Manaus no momento da queda da aeronave. O piloto de nacionalidade norte-americana, de 42 anos, teve escoriações leves, enquanto o pastor, de 48 anos, teve uma das pernas fraturadas no momento da queda. Ambos estão em observação no hospital do município.

Até o momento, não houve morte confirmada. | Foto: Divulgação

Queda de avião em Manaus

Um avião de pequeno porte, da fabricante Embraer, de modelo 720 D e prefixo PTVKR, da empresa Fretav Turismo e Comércio, caiu próximo ao Aeroclube de Manaus, Zona Sul da capital, no dia 22 de fevereiro, na capital.

Os corpos de três vítimas fatais foram retirados dos destroços da aeronave. Entre os sobreviventes estavam duas pessoas, uma delas em estado gravíssimo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar.

