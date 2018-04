Bombeiros resgatam 43 pessoas por afogamento no Amazonas

Manaus – Aproximadamente 43 pessoas foram resgatadas por princípio de afogamento neste domingo (29), pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, durante a Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo (a 107 km de Manaus). Três pessoas sofreram leves escoriações devido a quedas ou machucados em pedras nas corredeiras do município.

De acordo com o major Janderson Lopes, aproximadamente, 20 bombeiros militares foram deslocados para fazer o reforço da segurança durante o evento. As equipes se dividem para fazer a vigilância da parte aquática, ajuda em atendimentos hospitalares e patrulhamento a pé durante os shows.

A corporação também presta auxílio no atendimento hospitalar | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Para prevenir afogamentos, o major Lopes recomenda que pessoas que ingerirem bebidas alcoólicas se mantenham distantes das áreas de banhos. “A pessoa que já consumiu muita bebida alcoólica e vai para a praia sofre um grande risco, pois pode ir para áreas mais fundas e se afogar”, alerta.

Outro ponto destacado por Lopes é sobre os cuidados com as crianças enquanto estiverem próximas às corredeiras e cachoeiras do município. “É comum recebermos chamados de crianças que estavam na beira da água, caíram e acabaram se afogando”, aponta o major.

Cuidado na estrada

Outra dica para quem está aproveitando as atrações da Festa do Cupuaçu é o cuidado nas estradas. O major Lopes conta que muitas pessoas preferem dirigir durante à noite pensando em fazer uma viagem mais rápida, porém, dirigir durante o dia é uma opção mais segura. O major recomenda que os motoristas evitem fazer uso de bebidas alcoólicas antes de dirigir.

Foram destacados aproximadamente 20 bombeiros militares para fazer o reforço na segurança durante a Festa | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Acidente na BR – 174

Um carro colidiu contra uma árvore na BR-174 e capotou próximo ao km 972 (antigo km 100) na tarde deste último domingo (29). O veículo modelo Celta, de cor prata, placa OAB-5818, estava a caminho da Festa do Cupuaçu.

As três pessoas que estavam no carro ficaram lesionadas e foram encaminhadas ao hospital do município. Um homem de 26 anos e duas mulheres, sendo uma de 34 anos e outra de 31 anos, estavam no veículo quando o carro aquaplanou, o motorista perdeu a direção e colidiu com uma árvore.

