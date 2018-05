Baixa procura por feiras deixa bancas quase às moscas em Manaus

Manaus - Visitar feiras é um hábito antigo da população de Manaus. A procura por produtos direto do produtor e com preços acessíveis, sempre foi um atrativo. Porém, atualmente, feirantes reclamam da baixa procura, tanto pelas feiras itinerantes, quanto nas fixas, e isso tem impactado de forma negativa a microeconomia.

A crise econômica e a ampla concorrência com supermercados, mercadinhos e empórios - que "brotam" a cada esquina da capital amazonense, e oferecem aparentemente mais qualidade e higienização - são os principais pontos apontados pelos profissionais que conversaram com a reportagem do Em Tempo.

Adalberto Nascimento, de 64 anos, vende verduras em uma das feiras mais tradicionais da cidade, situada no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, há 27 anos. Mesmo com a diminuição do movimento, o idoso continua com muita disposição e tem esperança de dias melhores para essa que é uma das atividades econômicas mais antigas do mundo.

A crise econômica e a ampla concorrência com supermercados são os principais pontos apontados pelos profissionais | Foto: Arquivo EM TEMPO

“Nós estamos aqui todos os dias, mesmo que o movimento tenha diminuído. Ainda temos alguns clientes que sempre vêm procurar verduras na minha banca. Para vencer as dificuldades diárias, procuro sempre agradar meus clientes".



A realidade de Adalberto é a mesma de vários feirantes em Manaus, que perderam boa parte da freguesia devido ao crescimento da cidade e o surgimento de diversos supermercados. As feiras não são mais frequentadas como antigamente, porém, durante anos, elas foram os pontos de comércio com maior concentração de pessoas.

Mesmo com os aspectos negativos encontrados nos pontos, como odor, sujeira e falta de refrigeração dos alimentos, muitos amazonenses não perdem a oportunidade de adquirir os produtos frescos nas feiras tradicionais da capital.

Mesmo com os aspectos negativos encontrados nos pontos, como odor, sujeira e falta de refrigeração dos alimentos, muitos amazonenses não perdem a oportunidade de adquirir os produtos | Foto: Ione Moreno

"Ainda há pessoas que goste de ir à feira para fazer compras, porém, com tanta concorrência, é difícil segurar os fregueses", afirma o feirante Raimundo Brito, de 64 anos. “O movimento era muito bom, mas hoje é difícil ter fidelidade de fregueses”, afirmou.

Crise influencia queda

Segundo o economista Ailson Rezende, a crise influenciou a queda na procura pelas feiras. “Infelizmente, a crise, que nossa economia está atravessando, fez com que os consumidores diminuíssem suas idas às compras. As feiras também foram afetadas por isso“, disse. Ele apontou a alta nos preços e redução dos produtos como outro problema para baixa procura.

“A maior reclamação dos consumidores das feiras é o preço dos produtos, que teve elevação acima da inflação. Outro ponto é a quantidade de produtos que reduziu, sendo que preço de venda foi mantido. Por essas razões, os feirantes não conseguem fidelizar os clientes. Em tempos de crise, o que fideliza os consumidores são os preços baixos e a qualidade dos produtos oferecidos”, afirmou o economista.

As feiras não são mais frequentadas como antigamente, porém, durante anos, elas foram os pontos de comércio com maior concentração de pessoas | Foto: Divulgação





A reportagem tentou contato com a Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab) sobre as reclamações de problemas na infraestrutura e quantos feirantes existem em Manaus, mas não obteve respostas.

Espaço de oportunidade

Apesar das dificuldades que os feirantes enfrentam diariamente, as feiras proporcionam oportunidades e conquistas para os trabalhadores que dependem delas. Muitos recorreram às feiras para fugir do desemprego, como é o caso de José Maria da Silva, de 52 anos. Ele já trabalhou como porteiro e vigilante, porém, sem oportunidades no mercado de trabalho formal, recorreu ao trabalho na Feira itinerante do bairro Aparecida como opção para sair da crise e ter sua própria fonte de renda.

José Maria vende plantas há 6 anos na feira de Aparecida | Foto: Carlos Oliveira

“Na feira, eu tenho a oportunidade de vender plantas e divulgar o trabalho de bolsas artesanais feitas por senhoras do meu bairro”, disse José Maria que trabalha, todas as terças-feiras, há 6 anos na feira. “Ser feirante em Manaus é enfrentar as dificuldades do dia-a-dia e lutar por dias melhores” disse.



Colega de trabalho de José Maria, o peixeiro Valdomiro de Oliveira, de 53 anos, também sente o impacto da baixa procura "pelo seu ganha-pão", como ele mesmo se referiu ao ser entrevistado pela reportagem do Em Tempo.

Valdomiro de Oliveira afirma que contribuir com a população é uma das satisfações de ser feirante | Foto: Carlos Oliveira





Avô de 22 netos e pai de 7 filhos, o feirante trabalha na feira da Aparecida há 14 anos e afirma que, mesmo com o pouco ganho, conseguiu sustentar a família. "Ser feirante é contribuir para o desenvolvimento da população manauara. Espero que dias melhores possam vir mesmo que meus filhos não tenham seguido a mesma atividade que eu, com orgulho, pratico todos os dias".

