Pauderney e Rossieli querem ampliar funcionamento do HUGV

Manaus -O ministro da Educação, Rossieli Soares esteve em Manaus, nesta segunda-feira (30), para lançar o curso de Medicina Veterinária, no Instituto Federal do Amazonas, no Campus da Zona Leste. Acompanhado do deputado federal Pauderney Avelino (Democratas), o ministro também aproveitou para visitar o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), juntamente com a equipe da reitoria da Universidade Federal do Amazonas.



Pauderney defendeu ampliar o ensino profissionalizante e cursos como o de medicina veterinária. "A educação deve ser a bandeira de um país como transformação social", afirma. O ministro da educação afirma que para formar melhores alunos é preciso estimular a prática no ensino superio."O curso vai trabalhar a característica própria do Instituo Federal, que é trabalhar a prática", afirma Rossieli.

"O HUGV é o melhor hospital do norte do país, seja público ou particular e precisamos conseguir o corpo profissional para colocar a unidade em pleno funcionamento", afirmou Pauderney.



Hoje, a unidade sofre com a carência de profissionais,em especial para as unidades intensivas de tratamento adulto e pediátrico.

Com o dimensionamento para 120 leitos ativos atualmente, a unidade necessita contratar 67 enfermeiros, 98 técnicos de enfermagem e 74 médicos especialistas, além de 122 profissionais para áreas administrativas e de apoio como assistentesadministrativos, fonoaudiólogos, nutricionistas, entre outros.

"Vemos uma grande estrutura de hospital e uma das melhores do Brasil. E temos uma nova etapa em andamento e temos algumas áreas do hospital que precisamos colocar em funcionamento", afirma Rossieli.

A equipe visitou as obras que fazem parte da nova área em construção do hospital que pretende ampliar ainda mais o atendimento, tornando-se um dos principais centros de saúde do país, com 301 leitos, quando estiver com o funcionamento das duas torres.

"É um orgulho pra mim, que fui estudante da Escola Técnica, da Ufam, poder retribuir com ações no Congresso Nacional, que sirvam em benefício do ensino público de onde estudei a minha vida toda", conclui Pauderney

