Irmãs desaparecem após viagem para Balbina, no interior do Amazonas

Manaus – Duas irmãs estão desaparecidas desde o último sábado (28). Bruna de Souza Teixeira, de 18 anos e Brenda de Souza Teixeira, de 15 anos, contataram a família pela última vez na segunda-feira por volta do meio dia.

Segundo a mãe delas, Rosimeire Santos de Souza, as jovens ligaram informando que estavam na Cidade Nova e iriam pegar a estrada para Balbina e desde então não entraram mais em contato. Elas teriam dito à mãe que estavam na casa de uma amiga, porém a mesma informou que não as via desde sexta-feira.

O desaparecimento foi registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops). A Polícia Civil informa que quem puder colaborar com informações sobre o caso, deve entrar em contato com os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes das desaparecidas, ligar para os números (92) 3648-2878 ou 99307-5506.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

