Mulher desaparece após sair para encontrar homem em shopping de Manaus

Manaus – Uma mulher de 24 anos está desaparecida desde a noite do dia 24 de abril. Segundo informação de familiares, Daiane Figueiredo da Silva, foi vista pela última vez saindo da casa onde mora, situada na avenida Preciosa, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

Daiane teria informado à família que iria encontrar um homem, ainda não identificado, em um shopping localizado na avenida Arquiteto José Henrique, na mesma região, e desde então, não entrou mais em contato com a família.

Ainda conforme informações da família, Daiane tem uma tatuagem no braço esquerdo com o nome “Ana Clara” e saiu de casa usando uma saia longa vermelha e uma blusa vermelha. O desaparecimento foi registrado nesta quarta-feira (02) na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops).

A Polícia Civil informa que quem puder colaborar com informações sobre o caso, pode entrar em contato com os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes da desaparecida, ligar para os números (92) 99121-5473 ou 99373-2394.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

